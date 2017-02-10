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15:53 (мск), источник: Uralpress.ru

Локомотивный, потеряв статус ЗАТО, может объединиться с Карталами

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам Карталов и Локомотивного разработать проект агломерации.

Источник: Uralpress.ru

Соответствующее поручение было дано главой региона в ходе рабочего визита в Карталинский район.

Напомним, с первого января 2017 года согласно Указу президента РФ Владимира Путина поселок Локомотивный лишился статуса ЗАТО. ПО поручению губернатора была создана рабочая группа для проведения организационных мероприятий.

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«Я понимаю желание жителей Локомотивного оставаться и дальше отдельным городским округом, — отметил Борис Дубровский в ходе сегодняшнего визита в поселок. — Но насколько это будет эффективно?». Глава региона подчеркнул, что месте с потерей статуса поселок лишился и федеральных средств. «Должна уйти и психология закрытого города, — считает губернатор. —  Сама жизнь заставляет врастать в экономику Карталинского района. Побуждает вырабатывать общую для всех стратегию развития».

По мнению Бориса Дубровского, объединение поселка Локомотивный и города Карталы, положительно скажется на развитии территорий, позволит избавиться от лишних затрат и избыточного управленческого аппарата. Но окончательно решение должно быть принято только по согласованию с жителями, высказал позицию губернатор.

«На примере этих территорий мы сможем понять агломерационный эффект, когда границы не отделяют один муниципалитет от другого», — подытожил Борис Дубровский.

Как уже сообщало агентство, ЗАТО Локомотивный образован в 1965 году с момента создания Карталинской Ракетной дивизии Минобороны РФ, являющейся градообразующим объектом ЗАТО. Статус ЗАТО поселок получил в 1992 году. Большая часть территории поселка находилась в пользовании Минобороны РФ. Указ об упразднении ЗАТО Локомотивный с первого января 2017 года президент Владимир Путин подписал 23 сентября 2016 года.

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