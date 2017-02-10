Локомотивный, потеряв статус ЗАТО, может объединиться с Карталами

Напомним, с первого января 2017 года согласно Указу президента РФ Владимира Путина поселок Локомотивный лишился статуса ЗАТО. ПО поручению губернатора была создана рабочая группа для проведения организационных мероприятий.

«Я понимаю желание жителей Локомотивного оставаться и дальше отдельным городским округом, — отметил Борис Дубровский в ходе сегодняшнего визита в поселок. — Но насколько это будет эффективно?». Глава региона подчеркнул, что месте с потерей статуса поселок лишился и федеральных средств. «Должна уйти и психология закрытого города, — считает губернатор. — Сама жизнь заставляет врастать в экономику Карталинского района. Побуждает вырабатывать общую для всех стратегию развития».

По мнению Бориса Дубровского, объединение поселка Локомотивный и города Карталы, положительно скажется на развитии территорий, позволит избавиться от лишних затрат и избыточного управленческого аппарата. Но окончательно решение должно быть принято только по согласованию с жителями, высказал позицию губернатор.

«На примере этих территорий мы сможем понять агломерационный эффект, когда границы не отделяют один муниципалитет от другого», — подытожил Борис Дубровский.

Как уже сообщало агентство, ЗАТО Локомотивный образован в 1965 году с момента создания Карталинской Ракетной дивизии Минобороны РФ, являющейся градообразующим объектом ЗАТО. Статус ЗАТО поселок получил в 1992 году. Большая часть территории поселка находилась в пользовании Минобороны РФ. Указ об упразднении ЗАТО Локомотивный с первого января 2017 года президент Владимир Путин подписал 23 сентября 2016 года.