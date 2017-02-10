Глава Башкирии предложил изымать и продавать на аукционах неиспользуемые аграриями земли

УФА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Глава Башкирии Рустэм Хамитов предложил изымать и продавать на аукционах неиспользуемые аграриями земли. Об этом он сообщил на коллегии Минсельхоза республики.

«У нас в муниципалитетах на огромных площадях сельхозземель не могут найти эффективных собственников, хотя земля — это важнейший источник доходов в районные бюджеты, место приложения инвестиций. Вопрос о нерадивом отношении к земле должен быть окончательно закрыт», — сказал он. «Тех, кто не использует ее по назначению, будем штрафовать, но этого мало, мы эту землю будем изымать и продавать через аукционы. Пока в землепользовании не будет наведен порядок, ни о каком увеличении сельхозпроизводства речи быть не может», — заметил Хамитов.

По его данным, в республике не используются «сотни тысяч гектаров». В частности, в Мишкинском районе — более 31 тыс. га таких земель, более 30 тыс. — в Учалинском районе. В Янаульском районе пустуют 25 тыс. га, в Белокатайском — 22 тыс. га, в Аскинском — почти 20 тыс. га, в Зилаирском — 18 тыс. га. «Этот список можно продолжать», — добавил Хамитов.