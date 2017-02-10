В свердловском ЗакСо не видят причин наказывать Карапетяна

«Насколько мы знаем, состоялся суд, и, по нашей информации, Армен Эминович не стал оспаривать его решение. Сейчас оно вступило в силу. Ну и пока на данный момент у нас нет ни от кого обращений, поэтому повода для сбора мандатной комиссии у нас нет», — пояснил депутат.

Мандатная комиссия (она же — комиссия по этике) свердловского Заксобрания не будет рассматривать инцидент с депутатом Арменом Карапетяном, которого автоинспекторы поймали пьяным. В орган не поступило ни одного соответствующего запроса, рассказал «Уралинформбюро» председатель комиссии Алексей Коробейников.

Впрочем, даже наличие такого обращения не сулило бы Карапетяну серьезных проблем. Загвоздка в том, что мандатная комиссия разбирает инциденты, напрямую касающиеся депутатской деятельности. В случае с лишенным прав народным избранником, ему грозило разве что депутатское порицание и уведомление о ситуации его партии.

«А вот если во время исполнения полномочий — заседаний или общения с избирателями — произошел какой-то инцидент: не дай бог, подрался депутат или в зале заседаний начал нецензурно выражаться, что тоже недопустимо, тогда мы можем собрать комиссию и принять более жесткие меры», — отметил Коробейников.

Армен Карапетян был задержан сотрудниками ГИБДД в ночь на 11 декабря 2016 года. По мнению полицейских, он был подшофе. Проходить медосвидетельствование депутат отказался. 12 января 2017 года по решению суда он был лишен водительских прав на 1 год и 7 месяцев.