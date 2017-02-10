Крымские власти призвали Киев прекратить «играть в войнушки»
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Киевским властям пора прекратить «играть в войнушки» у границ крымского полуострова, проводя провокационные ракетные военные учения, завил
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Киевским властям пора прекратить «играть в войнушки» у границ крымского полуострова, проводя провокационные ракетные военные учения, завил
Ранее минобороны Украины заявило о намерении провести стрельбы из
«Международному сообществу пора остановить провокационные попытки украинских властей развязать конфликт. Их игру в войнушки у границ полуострова пора пресечь», — сказал РИА Новости Ильясов.
«Крымчане защищены. Россия способна защитить своих граждан», — подчеркнул Ильясов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина