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16:49 (мск), источник: РИА Новости

Крымские власти призвали Киев прекратить «играть в войнушки»

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Киевским властям пора прекратить «играть в войнушки» у границ крымского полуострова, проводя провокационные ракетные военные учения, завил вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

Ранее минобороны Украины заявило о намерении провести стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» на полигоне в Херсонской области, граничащей с Крымом.

«Международному сообществу пора остановить провокационные попытки украинских властей развязать конфликт. Их игру в войнушки у границ полуострова пора пресечь», — сказал РИА Новости Ильясов.

В тоже время, вице-спикер подчеркнул, что безопасности крымчан ничто не угрожает.

«Крымчане защищены. Россия способна защитить своих граждан», — подчеркнул Ильясов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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