Минстрой обвинил Самарскую область в подтасовке данных по выполнению капремонта
Об этом заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Андрей Чибис сообщил в ходе селекторного совещания по капремонту и приоритетным проектам.
Об этом заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Андрей Чибис сообщил в ходе селекторного совещания по капремонту и приоритетным проектам.
Как сообщает информационное агентство «Rambler News Service (RNS)», заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что 14 регионов РФ занимаются подтасовкой данных при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов, корректируя программу в последний месяц года и отчитываясь о выполнении 100% плана. Об этом чиновник сообщил в ходе селекторного совещания по капремонту и приоритетным проектам.
«Хотел бы отдельно обратить внимание коллег из 14 регионов, которые, по нашему мнению, просто занимаются подгонкой цифр, отчитавшись о выполнении в полном объеме, а
Отчитавшись о полном объеме работ, Брянская область не выполнила план на 16%, Липецкая область — на 14%, Тверская — на 65%, Вологодская — на 47%, Ростовская — на 11%, Оренбургская — на 40%, Марий Эл — на 18%, Самарская область — на 35%, Чувашия — на 19%, Алтайский край — на 57%, Забайкалье — на 62%, Иркутская область — на 52%, Красноярский край — на 65%, Чечня — на 21%, отметил Чибис.
«Это не просто ситуация с невыполнением. Мы это расцениваем как подлог данных. Самое главное, вы обманываете не нас, а тех людей, которые понимали, что их дом или лифт будут отремонтированы, а по сути оказались обмануты», — подчеркнул замминистра.