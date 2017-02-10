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16:23 (мск), источник: НИА Самара

Минстрой обвинил Самарскую область в подтасовке данных по выполнению капремонта

Об этом заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Андрей Чибис сообщил в ходе селекторного совещания по капремонту и приоритетным проектам.

Как сообщает информационное агентство «Rambler News Service (RNS)», заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что 14 регионов РФ занимаются подтасовкой данных при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов, корректируя программу в последний месяц года и отчитываясь о выполнении 100% плана. Об этом чиновник сообщил в ходе селекторного совещания по капремонту и приоритетным проектам.

«Хотел бы отдельно обратить внимание коллег из 14 регионов, которые, по нашему мнению, просто занимаются подгонкой цифр, отчитавшись о выполнении в полном объеме, а кто-то даже с превышением, краткосрочных планов капремонта. Мы проверили и выяснили, что ровно на тот объем недовыполнения, который они допустили, в последний месяц года, в декабре, они просто внесли изменения в план и сократили объем», — сказал Андрей Чибис.

Отчитавшись о полном объеме работ, Брянская область не выполнила план на 16%, Липецкая область — на 14%, Тверская — на 65%, Вологодская — на 47%, Ростовская — на 11%, Оренбургская — на 40%, Марий Эл — на 18%, Самарская область — на 35%, Чувашия — на 19%, Алтайский край — на 57%, Забайкалье — на 62%, Иркутская область — на 52%, Красноярский край — на 65%, Чечня — на 21%, отметил Чибис.

«Это не просто ситуация с невыполнением. Мы это расцениваем как подлог данных. Самое главное, вы обманываете не нас, а тех людей, которые понимали, что их дом или лифт будут отремонтированы, а по сути оказались обмануты», — подчеркнул замминистра.

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