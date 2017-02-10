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16:39 (мск), источник: АиФ Иркутск

Главы сельских поселений Приангарья обсудили проблемные вопросы

10 февраля состоялось заседание правления Палаты сельских поселений НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области».

В пятницу в село Урик в Иркутском районе съехались главы небольших населенных пунктов Приангарья, чтобы обсудить насущные вопросы. На заседание приехали и представители региональной власти.

«Несмотря на то, что год был високосный, неплохо завершился 2016-й. И мы правильно взаимодействовали друг с другом. Сделали все возможное и невозможное. Получилось так, что многие проблемы, которые волновали жителей поселений, все-таки были закрыты, — сказал председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Заксобрания Приангарья Борис Алексеев. — Нам есть над чем работать в 2017-м. Так, сохранился проект “Народная инициатива”, мы его продолжим. Желаю удачи в этом году».

Замминистра труда и занятости региона Ольга Рукосуева рассказала о проекте приказа «О внесении изменений в Методические рекомендации по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области», а также подняла о проекте постановления об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления. Глав сельских поселений не устроила точка отсчета и статистические данные о реальной численности населения, которые, по их мнению, влияют на количество и загруженность работников сельских администраций. Заседавшие решили, что представленные концепции необходимо доработать. Членам ассоциации предложили выдвинуть свои идеи по этим вопросам.

Кроме того, глав сельских поселений волнуют финансирование их муниципалитетов и кредитование, градостроительная деятельность, работа прокуратуры на местах, обслуживание сетей уличного освещения и тарифы не электроэнергию, состояние дорог и многое другое. Не мало обсуждались вопросы о зарплате руководителей небольших населенных пунктов.

Как прокомментировала корреспонденту «АиФ-Иркутск» глава поселка Подкаменная в Шелеховском районе Дарья Бархатова, такие встречи руководителей небольших населенных пунктов в рамках ассоциации действительно помогают решить проблемы на местах, а также завести полезные контакты, которые в дальнейшем эффективно работать над вопросами совместно. В дальнейшем ассоциация муниципальных образований Приангарья продолжит активную работу с сельскими поселениями.

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