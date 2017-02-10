Главы сельских поселений Приангарья обсудили проблемные вопросы
10 февраля состоялось заседание правления Палаты сельских поселений НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области».
10 февраля состоялось заседание правления Палаты сельских поселений НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области».
В пятницу в село Урик в Иркутском районе съехались главы небольших населенных пунктов Приангарья, чтобы обсудить насущные вопросы. На заседание приехали и представители региональной власти.
«Несмотря на то, что год был високосный, неплохо завершился 2016-й. И мы правильно взаимодействовали друг с другом. Сделали все возможное и невозможное. Получилось так, что многие проблемы, которые волновали жителей поселений,
Замминистра труда и занятости региона Ольга Рукосуева рассказала о проекте приказа «О внесении изменений в Методические рекомендации по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области», а также подняла о проекте постановления об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления. Глав сельских поселений не устроила точка отсчета и статистические данные о реальной численности населения, которые, по их мнению, влияют на количество и загруженность работников сельских администраций. Заседавшие решили, что представленные концепции необходимо доработать. Членам ассоциации предложили выдвинуть свои идеи по этим вопросам.
Кроме того, глав сельских поселений волнуют финансирование их муниципалитетов и кредитование, градостроительная деятельность, работа прокуратуры на местах, обслуживание сетей уличного освещения и тарифы не электроэнергию, состояние дорог и многое другое. Не мало обсуждались вопросы о зарплате руководителей небольших населенных пунктов.
Как прокомментировала корреспонденту «АиФ-Иркутск» глава поселка Подкаменная в Шелеховском районе Дарья Бархатова, такие встречи руководителей небольших населенных пунктов в рамках ассоциации действительно помогают решить проблемы на местах, а также завести полезные контакты, которые в дальнейшем эффективно работать над вопросами совместно. В дальнейшем ассоциация муниципальных образований Приангарья продолжит активную работу с сельскими поселениями.