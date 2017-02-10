В Севастополе будет филиал парка «Патриот» — Овсянников

«Я разговаривал с Дмитрием Николаевичем (вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак — ред.), проинформировал его по парку «Патриот», что для нас это является важным мероприятием. Через некоторое время он перезвонил мне и сказал, что разговаривал с министром обороны. В Севастополе будет филиал парка «Патриот», — сказал градоначальник.

По его словам, сегодня обсуждается вопрос размещения филиала парка.

«Сейчас происходит выбор земельного участка из состава земель Минобороны. Город тоже готов предложить варианты», — отметил Овсянников.

Севастопольский филиал парка «Патриот» планировалось разместить на площади более 380 гектаров возле горы Гасфорта. План подготовки к реализации проекта был согласован председателем Заксобрания Севастополя Екатериной Алтабаевой, командующим Черноморским флотом ВМФ России адмиралом Александром Витко, лидером байк-клуба «Ночные волки» Александром Залдастановым.

Против использования площадки у горы Гасфорта на общественных слушаниях выступил экс-спикер Заксобрания города, депутат Алексей Чалый. Он мотивировал свою позицию опасностью нанесения вреда экологии и резервному водохранилищу Севастополя. Чалый однако не был против самой идеи строительства севастопольского «Патриота», предложив найти для него другое место.

Позже врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсяников сообщил, что правительство города и оборонное ведомство решили найти для строительства парка другую площадку.

Как писали позже СМИ, в ответ Залдостанов заявил, что не позволит Минобороны, где у него «хорошие связи», отказаться от планов по созданию проекта возле горы Гасфорта, и пообещал собрать по этому вопросу подписи жителей Севастополя.