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20:26 (мск), источник: 365info.kz

В РК отменили 11 тысяч требований по проверкам бизнеса

В Караганде прошло выездное заседание коллегии генпрокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Источник: 365info.kz

Говорили о формировании благоприятного бизнес-климата в стране. По информации генеральной прокуратуры, «по линии СЭС и ЧС исключают 11 тысяч требований по проверкам. Останется лишь 3 тысячи, которые важны для безопасности и здоровья людей».

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Кроме того, сформированы и уже переданы в мажилис предложения по снижению административных штрафов для бизнеса на 30%, если имеются смягчающие обстоятельства. Также сообщается, что экономические преступления отныне регистрируются только при наличии актов проверок и ущерба.

Уголовных дел в результате стало в 10 раз меньше. Чтобы предприниматели не тратили много времени и сил на судебные споры с фискалами, с 1 июля 2017 года начнет работу институт досудебной апелляции по налоговым и таможенным спорам. Багдат Мусин, председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры, рассказал, что благодаря информационному сервису «Бизнес-тірегі» с 2013 года проверена законность более 55 тысяч проверок. Только за 2016 год пресекли 700 необоснованных проверок, 300 чиновников наказаны.

У портала «Бизнес-тірегі» скоро появится мобильное приложение, пообещал он. В ближайшее время будет внедрено мобильное приложение портала «Бизнес-тірегі». Подать обращение можно будет без ЭЦП.

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