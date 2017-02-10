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17:59 (мск), источник: Tengrinews

На круглом столе в КНБ высказались о назначении Карина

Казахстанский политолог был заявлен в обсуждении проекта госпрограммы КНБ по противодействию терроризму и экстремизму.

Источник: Tengrinews

На круглом столе в КНБ высказались о назначении Ерлана Карина, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

10 февраля в Комитете нацбезопасности приступили к обсуждению проекта госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Казахстане.

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В обсуждении планировалось участие известного казахстанского политолога Ерлана Карина, который накануне был назначен на должность руководителя РТРК «Казахстан».

«У нас приглашался Ерлан Карин с выступлением. Но буквально вчера состоялось его назначение руководителем госкорпорации», — сообщили в ходе круглого стола.

Участники круглого стола оценили работу Карина в должности руководителя Казахстанского института стратегических исследований.

«Большой специалист в этой сфере, мы полагаем, что, наверное, это назначение, в определенной степени, позволит усилить работу по профилактике (противодействию терроризму и экстремизму — прим.автора) и на телевидении. (…) Он отметил, что готов участвовать в работе над проектом, он уже работает, чтобы со своими коллегами подвергнуть экспертной оценке разработанный проект госпрограммы», — выразили мнение участники круглого стола.

Ерлан Карин был назначен председателем правления АО «РТРК «Казахстан» 10 февраля 2017 года.

До этого он возглавлял Казахстанский институт стратегических исследований. Ерлан Карин автор ряда книг: «Экстремизм в Центральной Азии» (2000, в соавторстве), «Национальная безопасность Казахстана: иерархия угроз» (2000, в соавторстве), «Внешняя политика Казахстана: выработка новых приоритетов» (2002, в соавторстве).

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