На круглом столе в КНБ высказались о назначении Карина

10 февраля в Комитете нацбезопасности приступили к обсуждению проекта госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Казахстане.

На круглом столе в КНБ высказались о назначении Ерлана Карина, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

В обсуждении планировалось участие известного казахстанского политолога Ерлана Карина, который накануне был назначен на должность руководителя РТРК «Казахстан».

«У нас приглашался Ерлан Карин с выступлением. Но буквально вчера состоялось его назначение руководителем госкорпорации», — сообщили в ходе круглого стола.

Участники круглого стола оценили работу Карина в должности руководителя Казахстанского института стратегических исследований.

«Большой специалист в этой сфере, мы полагаем, что, наверное, это назначение, в определенной степени, позволит усилить работу по профилактике (противодействию терроризму и экстремизму — прим.автора) и на телевидении. (…) Он отметил, что готов участвовать в работе над проектом, он уже работает, чтобы со своими коллегами подвергнуть экспертной оценке разработанный проект госпрограммы», — выразили мнение участники круглого стола.