На круглом столе в КНБ высказались о назначении Карина
Казахстанский политолог был заявлен в обсуждении проекта госпрограммы КНБ по противодействию терроризму и экстремизму.
Казахстанский политолог был заявлен в обсуждении проекта госпрограммы КНБ по противодействию терроризму и экстремизму.
На круглом столе в КНБ высказались о назначении Ерлана Карина, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
10 февраля в Комитете нацбезопасности приступили к обсуждению проекта госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Казахстане.
В обсуждении планировалось участие известного казахстанского политолога Ерлана Карина, который накануне был назначен на должность руководителя РТРК «Казахстан».
«У нас приглашался Ерлан Карин с выступлением. Но буквально вчера состоялось его назначение руководителем госкорпорации», — сообщили в ходе круглого стола.
Участники круглого стола оценили работу Карина в должности руководителя Казахстанского института стратегических исследований.
«Большой специалист в этой сфере, мы полагаем, что, наверное, это назначение, в определенной степени, позволит усилить работу по профилактике (противодействию терроризму и экстремизму — прим.автора) и на телевидении. (…) Он отметил, что готов участвовать в работе над проектом, он уже работает, чтобы со своими коллегами подвергнуть экспертной оценке разработанный проект госпрограммы», — выразили мнение участники круглого стола.
До этого он возглавлял Казахстанский институт стратегических исследований. Ерлан Карин автор ряда книг: «Экстремизм в Центральной Азии» (2000, в соавторстве), «Национальная безопасность Казахстана: иерархия угроз» (2000, в соавторстве), «Внешняя политика Казахстана: выработка новых приоритетов» (2002, в соавторстве).