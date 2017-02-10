Минобороны опровергло аварийную посадку ракетоносца

— В ходе внезапной проверки боевой готовности воздушно-космических сил экипажи Дальней авиации и авиации ПВО выполнили все поставленные задачи и вернулись на аэродромы базирования. Инцидентов при выполнении взлетов и посадок на аэродроме в Братске не происходило, — рассказали военные.
Напомним, вечером 9 февраля в Сети появилось видео аварийной посадки Ту-22М3: самолет несколько раз коснулся полосы, в конце ее приземлился и выехал за пределы ВПП на скорости порядка 200 километров в час. Причиной ЧП комментаторы назвали не выпуск закрылков.
В соцсетях сообщили, что инцидент произошел 9 февраля на аэродроме Братска, никто не пострадал. Нештатно приземлившийся ракетоносец якобы выполнял полет в рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил России.