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17:42 (мск), источник: "Российская газета"

Минобороны опровергло аварийную посадку ракетоносца

Появившаяся в СМИ информация об аварийной посадке дальнего ракетоносца Ту-22М3 не соответствует действительности, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

— В ходе внезапной проверки боевой готовности воздушно-космических сил экипажи Дальней авиации и авиации ПВО выполнили все поставленные задачи и вернулись на аэродромы базирования. Инцидентов при выполнении взлетов и посадок на аэродроме в Братске не происходило, — рассказали военные.

Напомним, вечером 9 февраля в Сети появилось видео аварийной посадки Ту-22М3: самолет несколько раз коснулся полосы, в конце ее приземлился и выехал за пределы ВПП на скорости порядка 200 километров в час. Причиной ЧП комментаторы назвали не выпуск закрылков.

В соцсетях сообщили, что инцидент произошел 9 февраля на аэродроме Братска, никто не пострадал. Нештатно приземлившийся ракетоносец якобы выполнял полет в рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил России.

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