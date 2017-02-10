10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты намерены изучить общественное мнение по вопросу смертной казни, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Андрей Наумович. Он прокомментировал итоги состоявшегося на днях заседания нового состава рабочей группы Национального собрания по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания, применяемого в Беларуси.

Андрей Наумович отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос проведения в стране в 2018 году парламентских слушаний по вопросу смертной казни. Ожидается, что для участия в них помимо депутатов будут приглашены представители общественности, политики, эксперты. «Собираемся организовать круглые столы, семинары, конференции, хотим изучить общественное мнение», — рассказал председатель постоянной комиссии.

Он пояснил, что рабочая группа, которая создана в Национальном собрании, не ставит перед собой задачу убедить людей в необходимости отмены либо сохранения смертной казни. Ее цель — довести до широких слоев общественности аспекты, которые касаются этого вида наказания, и представить полноценный мониторинг ситуации.

Председатель постоянной комиссии напомнил, что на референдуме 1996 года более 80% белорусских граждан высказались за сохранение в стране исключительной меры наказания.