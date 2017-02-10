Европарламент на следующей неделе рассмотрит ситуацию в Авдеевке
Европарламент на следующей неделе рассмотрит ситуацию в городе Авдеевка Донецкой области.
Европарламент на следующей неделе рассмотрит ситуацию в городе Авдеевка Донецкой области.
Об этом новоназначенный председатель Комитета иностранных дел ЕП,
Стороны согласились с необходимостью продолжения активного привлечения Европарламента к пониманию ситуации в Украине. В частности, сделан акцент на важной роли ЕП в процессе предоставления Украине безвизового режима с ЕС, дополнительных торговых преференций, а также продолжения политической поддержки Украины.
Макалистер заверил
По приглашению
На Донбассе с 29 января по 5 февраля вели массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.
30 января в результате обстрела была повреждена ЛЭП и прекращено электроснабжение города, которое удалось полностью возобновить 6 февраля.
В результате обстрелов погибли несколько мирных жителей Авдеевки.