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19:15 (мск), источник: Nbnews.com.ua

НАБУ допросит нардепов, фигурирующих на записях Онищенко

В рамках расследования дела о так называемых записях народного депутата («Воля народа») Александра Онищенко Национальное антикоррупционное бюро Украины допросит людей, которые в них фигурируют. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу, 10 февраля, глава НАБУ Артем Сытник.

Источник: Nbnews.com.ua

«По этим записям можно уже допрашивать людей, которые там фигурируют», — сказал г-н Сытник.

При этом он призвал Александра Онищенко предоставить свои записи НАБУ.

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«Пока что мы видим, что есть две записи… Основная цель Онищенко — отвлечь внимание… Но производство зарегистрировано. В очередной раз предлагаем — дайте нам эти записи… для того, чтобы провести фоноскопическое исследование и т. д.», — отметил глава Бюро.

Напомним, 1 декабря 2016 года Александр Онищенко заявил, что передал спецслужбам США компромат на Петра Порошенко. В течение года он якобы записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном.

Политик утверждает, что глава государства неоднократно подкупал депутатов Верховной Рады, причем деньги на это брались в том числе из кредитов, выделенных Международным валютным фондом.

6 декабря обнародована первая аудиозапись разговора Александра Онищенко с народным депутатом («Воля народа») Олесем Довгим, в котором собеседники обсуждают некие схемы, которые позволяют разрешить проблемы в отношениях г-на Онищенко с украинскими властями.

9 февраля появилась вторая часть записей — с бывшим нардепом («Народный фронт») Николаем Мартыненко.

НАБУ внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения Александра Онищенко по статье о получении взятки.

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