НАБУ допросит нардепов, фигурирующих на записях Онищенко

При этом он призвал Александра Онищенко предоставить свои записи НАБУ.

«По этим записям можно уже допрашивать людей, которые там фигурируют», — сказал г-н Сытник.

«Пока что мы видим, что есть две записи… Основная цель Онищенко — отвлечь внимание… Но производство зарегистрировано. В очередной раз предлагаем — дайте нам эти записи… для того, чтобы провести фоноскопическое исследование и т. д. », — отметил глава Бюро.

Напомним, 1 декабря 2016 года Александр Онищенко заявил, что передал спецслужбам США компромат на Петра Порошенко. В течение года он якобы записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном.

Политик утверждает, что глава государства неоднократно подкупал депутатов Верховной Рады, причем деньги на это брались в том числе из кредитов, выделенных Международным валютным фондом.

6 декабря обнародована первая аудиозапись разговора Александра Онищенко с народным депутатом («Воля народа») Олесем Довгим, в котором собеседники обсуждают некие схемы, которые позволяют разрешить проблемы в отношениях г-на Онищенко с украинскими властями.

9 февраля появилась вторая часть записей — с бывшим нардепом («Народный фронт») Николаем Мартыненко.

НАБУ внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения Александра Онищенко по статье о получении взятки.