Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Полковник ГРУ: Убийцам Гиви помогли люди из его окружения
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Спасения в феврале не будет: МВФ не дает кредит Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8Бабочки из шрамов
18:30 (мск), источник: РИА Новости

Турция заявила, что оповещала Россию о своих военных в районе авиаудара ВКС

АНКАРА, 10 фев — РИА Новости, Алена Палажченко. Генштаб Турции заранее оповестил российскую сторону о пребывании своих военных в районе, который подвергся авиаудару Воздушно-космических сил (ВКС) России, говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого военного ведомства.

Источник: Reuters
Читайте также
Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных при ударе ВКС

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что ВКС России при нанесении удара в Сирии руководствовались координатами, переданными Турцией, и там не должно было быть турецких военных.

«Считаем необходимым разъяснить ситуацию в связи с заявлением Дмитрия Пескова, чтобы избежать ее ошибочной интерпретации. Наши военные, которые 9 февраля были атакованы с самолета, находятся в одной и той же точке в течение последних десяти дней. 8 февраля по данной дислокации со стороны позиции, расположенной на подконтрольной Российской Федерации территории, была выпущена ракета. В тот же день в 23.11 координаты расположения наших сил были еще раз доведены до сведения ответственных лиц в оперативном центре в Хмеймиме. В тот же час военный атташе РФ в Анкаре был приглашен в наш генштаб, где ему еще раз были переданы координаты расположения наших военных», — говорится в заявлении турецкого ведомства.

В четверг генштаб Турции заявил о гибели трех и ранении 11 турецких военных на севере Сирии из-за непреднамеренного авиаудара ВКС РФ.

Читайте также
Дружественному огню не дают разгореться

Песков ранее подтвердил РИА Новости, что Владимир Путин выразил соболезнования турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью военнослужащих Турции из-за непреднамеренного удара ВКС РФ у сирийского города Эль-Баб.

Как сообщило Минобороны РФ, начальники Генштабов России и Турции договорились о более тесной координации совместных действий и обмене информации по Сирии.

Комментарии
18
Сергей Саморуков
Вот и завязывается узелок . Это не с Украиной врать .Тут по языку сразу бьют .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Дмитрий Голубев
Галимая
ОтветитьСсылкаПожаловаться
SHEF
вот и п....й (переезжай) на Марс, копай канавы ..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны РФ и генштаб Турции договорились о безопасности для авиации в Сирии
© Ньюстюб
Анкара удовлетворена реакцией России на гибель турецких военных
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Любляне
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Киев анонсировал боевые стрельбы из «Буков» близ Крыма
Бюджетники смогут отказаться от карт «Мир» в пользу наличных
Российская биатлонистка отстранена от соревнований из-за допинга
Спорт
Чешская биатлонистка Коукалова выиграла спринт на ЧМ Лучшей из россиянок стала Ирина Услугина, занявшая 15-е место
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь