Турция заявила, что оповещала Россию о своих военных в районе авиаудара ВКС

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что ВКС России при нанесении удара в Сирии руководствовались координатами, переданными Турцией, и там не должно было быть турецких военных.

«Считаем необходимым разъяснить ситуацию в связи с заявлением Дмитрия Пескова, чтобы избежать ее ошибочной интерпретации. Наши военные, которые 9 февраля были атакованы с самолета, находятся в одной и той же точке в течение последних десяти дней. 8 февраля по данной дислокации со стороны позиции, расположенной на подконтрольной Российской Федерации территории, была выпущена ракета. В тот же день в 23.11 координаты расположения наших сил были еще раз доведены до сведения ответственных лиц в оперативном центре в Хмеймиме. В тот же час военный атташе РФ в Анкаре был приглашен в наш генштаб, где ему еще раз были переданы координаты расположения наших военных», — говорится в заявлении турецкого ведомства.