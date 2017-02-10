Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Любляне

«Я хотел бы поблагодарить за готовность Словении организовать такую встречу (с президентом США Дональдом Трампом — ИФ). Мы к ней готовы», — сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором.

Ранее словенская сторона предложила содействовать организации на своей территории первой встречи президентов России и США.