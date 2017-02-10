Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Любляне
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин готов ко встрече с президентом США Дональдом Трампом, в том числе в столице Словении — Любляне.
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин готов ко встрече с президентом США Дональдом Трампом, в том числе в столице Словении — Любляне.
«Я хотел бы поблагодарить за готовность Словении организовать такую встречу (с президентом США Дональдом Трампом — ИФ). Мы к ней готовы», — сказал Путин на
Ранее словенская сторона предложила содействовать организации на своей территории первой встречи президентов России и США.
Что касается Любляны, Словении в целом, то, конечно, это замечательное место для того, чтобы вести диалоги подобного рода. Но это зависит не только от нас, а от целого ряда обстоятельств, текущих дел
Как подчеркнул российский президент, «если
Он поблагодарил Пахора за готовность Словении организовать такую встречу.