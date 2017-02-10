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17:52 (мск), источник: Интерфакс

Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Любляне

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин готов ко встрече с президентом США Дональдом Трампом, в том числе в столице Словении — Любляне.

Источник: AP 2016

«Я хотел бы поблагодарить за готовность Словении организовать такую встречу (с президентом США Дональдом Трампом — ИФ). Мы к ней готовы», — сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором.

Ранее словенская сторона предложила содействовать организации на своей территории первой встречи президентов России и США.

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Что касается Любляны, Словении в целом, то, конечно, это замечательное место для того, чтобы вести диалоги подобного рода. Но это зависит не только от нас, а от целого ряда обстоятельств, текущих дел
Владимир ПутинПрезидент РФ

Как подчеркнул российский президент, «если когда-нибудь эти встречи состоятся, мы не имеем ничего против Любляны, такие (российско-американские — ИФ) встречи у нас в Любляне уже были».

Он поблагодарил Пахора за готовность Словении организовать такую встречу.

Комментарии
3
А Б
Трамп ещё ничего о встрече не говорил, но ВВП уже заранее спешит объявить о своей готовности к ней. Это наглядно говорит о признании им главенства США на мировой политической арене.
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Сергей Зауглов
Я бы на месте Президента США игнорировал его!
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конь педальный
Походу это Маланья пригласила великого и могучего Пудена в гости к теще Трампа.
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