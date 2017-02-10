Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
«Украина поджала хвост»: депутат Думы о стрельбах возле Крыма
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
8Бабочки из шрамов
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
10 февраля, источник: Sputnik.md

Прокуратура Приднестровья сетует на ограниченность полномочий

Работники прокуратуры приднестровского региона подвели итоги прошедшего года на заседании коллегии.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 10 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. Усеченные полномочия не дают возможности прокуратуре в полной мере влиять на уровень осуществления закона в Приднестровье. Такое мнение высказал главный прокурор региона Анатолий Гурецкий на отчетном заседании всех подразделений органов прокуратуры.

«Статус прокуратуры и полномочия в ином положении находятся, чем ранее. Это не в полной мере дает органам прокуратуры влиять на процессы. Во многих случаях мы выступаем в качестве сторонних наблюдателей. И в этой части законодательство требует совершенствования», — считает он.

Читайте также
Додон: изменение геополитического вектора находится во власти народа

Анатолий Гурецкий отметил высокий потенциал нынешнего состава прокуратуры, в которой трудятся опытные специалисты с большим стажем работы. Между тем, он обратил внимание на проблемные точки.

«Основная проблема — отсутствие координации деятельности органами прокуратуры. Необходимо наладить тесное сотрудничество со всеми правоохранительными органами, министерствами и ведомствами, администрациями городов и района», — подчеркнул прокурор.

Председатель Законодательного собрания Александр Щерба, присутствовавший на коллегии, напомнил, что прокуратура наделена правом, минуя исполнительные органы власти и иные структуры, обращаться с законодательной инициативой, если в этом есть необходимость.

«Мы, законодатели, ждем от прокуратуры инициативы по внесению изменений в конституционный закон по прокуратуре, и заинтересованы в том, чтобы этот законодательный акт на уровне проекта был разработан профессионалами. И можем гарантировать, он будет рассмотрен в самые короткие сроки», — уверил председатель.

За 2016 год по сравнению с предшествующим ему годом снизилось количество уголовных дел, поступивших в прокуратуру. По словам первого заместителя прокурора региона Александра Трояновского, снижение заметное, на 364 дела, и это свидетельствует о том, что в целом криминогенная обстановка улучшилась.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Страстный роман Натальи Гордиенко и Алексея Чадова
Турция заявила, что оповещала РФ о местонахождении своих военных
Трамп пообещал новые меры нацбезопасности в США и мир в Азии
Могерини рассказала о позиции ЕС по антироссийским санкциям
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Премьер-министр Польши попала в ДТП
Рекрутеры назвали самые необычные вакансии
Российские биатлонисты пригласят французов на чай после скандала
Спорт
Стал известен состав сборной России в мужском спринте на ЧМ Гонка состоится в субботу и начнется в 16:45 по московскому времени
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь