Прокуратура Приднестровья сетует на ограниченность полномочий

«Статус прокуратуры и полномочия в ином положении находятся, чем ранее. Это не в полной мере дает органам прокуратуры влиять на процессы. Во многих случаях мы выступаем в качестве сторонних наблюдателей. И в этой части законодательство требует совершенствования», — считает он.

ТИРАСПОЛЬ, 10 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. Усеченные полномочия не дают возможности прокуратуре в полной мере влиять на уровень осуществления закона в Приднестровье. Такое мнение высказал главный прокурор региона Анатолий Гурецкий на отчетном заседании всех подразделений органов прокуратуры.

Анатолий Гурецкий отметил высокий потенциал нынешнего состава прокуратуры, в которой трудятся опытные специалисты с большим стажем работы. Между тем, он обратил внимание на проблемные точки.

«Основная проблема — отсутствие координации деятельности органами прокуратуры. Необходимо наладить тесное сотрудничество со всеми правоохранительными органами, министерствами и ведомствами, администрациями городов и района», — подчеркнул прокурор.

Председатель Законодательного собрания Александр Щерба, присутствовавший на коллегии, напомнил, что прокуратура наделена правом, минуя исполнительные органы власти и иные структуры, обращаться с законодательной инициативой, если в этом есть необходимость.

«Мы, законодатели, ждем от прокуратуры инициативы по внесению изменений в конституционный закон по прокуратуре, и заинтересованы в том, чтобы этот законодательный акт на уровне проекта был разработан профессионалами. И можем гарантировать, он будет рассмотрен в самые короткие сроки», — уверил председатель.

За 2016 год по сравнению с предшествующим ему годом снизилось количество уголовных дел, поступивших в прокуратуру. По словам первого заместителя прокурора региона Александра Трояновского, снижение заметное, на 364 дела, и это свидетельствует о том, что в целом криминогенная обстановка улучшилась.