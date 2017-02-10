Прокуратура Приднестровья сетует на ограниченность полномочий
Работники прокуратуры приднестровского региона подвели итоги прошедшего года на заседании коллегии.
Работники прокуратуры приднестровского региона подвели итоги прошедшего года на заседании коллегии.
ТИРАСПОЛЬ, 10 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. Усеченные полномочия не дают возможности прокуратуре в полной мере влиять на уровень осуществления закона в Приднестровье. Такое мнение высказал главный прокурор региона Анатолий Гурецкий на отчетном заседании всех подразделений органов прокуратуры.
«Статус прокуратуры и полномочия в ином положении находятся, чем ранее. Это не в полной мере дает органам прокуратуры влиять на процессы. Во многих случаях мы выступаем в качестве сторонних наблюдателей. И в этой части законодательство требует совершенствования», — считает он.
Анатолий Гурецкий отметил высокий потенциал нынешнего состава прокуратуры, в которой трудятся опытные специалисты с большим стажем работы. Между тем, он обратил внимание на проблемные точки.
«Основная проблема — отсутствие координации деятельности органами прокуратуры. Необходимо наладить тесное сотрудничество со всеми правоохранительными органами, министерствами и ведомствами, администрациями городов и района», — подчеркнул прокурор.
Председатель Законодательного собрания Александр Щерба, присутствовавший на коллегии, напомнил, что прокуратура наделена правом, минуя исполнительные органы власти и иные структуры, обращаться с законодательной инициативой, если в этом есть необходимость.
«Мы, законодатели, ждем от прокуратуры инициативы по внесению изменений в конституционный закон по прокуратуре, и заинтересованы в том, чтобы этот законодательный акт на уровне проекта был разработан профессионалами. И можем гарантировать, он будет рассмотрен в самые короткие сроки», — уверил председатель.
За 2016 год по сравнению с предшествующим ему годом снизилось количество уголовных дел, поступивших в прокуратуру. По словам первого заместителя прокурора региона Александра Трояновского, снижение заметное, на 364 дела, и это свидетельствует о том, что в целом криминогенная обстановка улучшилась.