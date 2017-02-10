Проект постановления об отставке Гройсмана исчез с сайта Рады

Ранее «Батькивщина» предложила Верховной Раде отправить в отставку премьера, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента.

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Проект постановления об отставке премьера Украины Владимира Гройсмана, зарегистрированный в пятницу оппозиционной фракцией «Батькивщина» в Верховной Раде, удалили с сайта парламента.

По состоянию на 19.55 номер проекта постановления присвоен уже другому законопроекту — «о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности путем предвидения возможности отсрочки арендной платы».

Рада после избрания Гройсмана одобрила программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до апреля 2017 года действует «иммунитет», поэтому в Раде нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.