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22:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Проект постановления об отставке Гройсмана исчез с сайта Рады

Сообщается, что фракция «Батькивщина» предложила Верховной Раде отправить в отставку Владимира Гройсмана и соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Проект постановления об отставке премьера Украины Владимира Гройсмана, зарегистрированный в пятницу оппозиционной фракцией «Батькивщина» в Верховной Раде, удалили с сайта парламента.

Ранее «Батькивщина» предложила Верховной Раде отправить в отставку премьера, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента.

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По состоянию на 19.55 номер проекта постановления присвоен уже другому законопроекту — «о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности путем предвидения возможности отсрочки арендной платы».

Рада после избрания Гройсмана одобрила программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до апреля 2017 года действует «иммунитет», поэтому в Раде нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.

Ранее лидер «Батькивщины», депутат Юлия Тимошенко заявила о необходимости поставить вопрос об отставке правительства во главе с Гройсманом на фоне наметившегося кризиса из-за тарифов на коммунальные услуги.

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