Дело Юлии Марушевской передали в суд

В прошлом году к Международному дню женщин отдел персонала выписал всем работницам таможни праздничную премию в 500 гривен. И не удалил из списка руководителя, подписавшего представление. А через 9 месяцев Служба безопасности Украины увидела в этом коррупционное правонарушение. Вроде Марушевская премировала сама себя.

«Моих разъяснений никто не слушал. Они единогласно решили, что дело передается в суд. Когда я прошу расследовать дело о хищении денег на перестройку Морвокзала, когда мы запускали терминал и выделили более 30 миллионов гривен на это строительство. То почему-то 30 миллионов гривен никого не интересуют, а 500 гривен интересуют», — рассказала Юлия Марушевская, передает «24 Канал».