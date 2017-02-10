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10 февраля, источник: Ipress.ua

Дело Юлии Марушевской передали в суд

НАПК отправило в суд дело бывшей начальницы одесской таможни Юлии Марушевской.

Источник: Ipress.ua

В прошлом году к Международному дню женщин отдел персонала выписал всем работницам таможни праздничную премию в 500 гривен. И не удалил из списка руководителя, подписавшего представление. А через 9 месяцев Служба безопасности Украины увидела в этом коррупционное правонарушение. Вроде Марушевская премировала сама себя.

«Моих разъяснений никто не слушал. Они единогласно решили, что дело передается в суд. Когда я прошу расследовать дело о хищении денег на перестройку Морвокзала, когда мы запускали терминал и выделили более 30 миллионов гривен на это строительство. То почему-то 30 миллионов гривен никого не интересуют, а 500 гривен интересуют», — рассказала Юлия Марушевская, передает «24 Канал».

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Вызов Марушевской в НАПК раскритиковали, как борцы с коррупцией так и чиновники. В частности, Премьер-министр Владимир Гройсман. В Facebook он написал, что антикоррупционным органам есть чем заняться, кроме расследования незаконной праздничной премии в 500 гривен на 8 марта.

Напомним, что 5 декабря глава Одесской таможни Юлия Марушевская на странице в Facebook обнародовала приказ о своем увольнении.

Отметим, что Юлия Марушевская 14 ноября написала заявление на увольнение с должности главы Одесской таможни. В ответ председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров отказался принять заявление об отставке руководителя Одесской таможни Юлии Марушевской. В свою очередь Марушевская заявила, что председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров начал дисциплинарное производство для объявления ей выговора. В конце концов, исполняющим обязанности руководителя Одесской таможни был назначен Алексей Василенко.

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