Дело Юлии Марушевской передали в суд
НАПК отправило в суд дело бывшей начальницы одесской таможни Юлии Марушевской.
НАПК отправило в суд дело бывшей начальницы одесской таможни Юлии Марушевской.
В прошлом году к Международному дню женщин отдел персонала выписал всем работницам таможни праздничную премию в 500 гривен. И не удалил из списка руководителя, подписавшего представление. А через 9 месяцев Служба безопасности Украины увидела в этом коррупционное правонарушение. Вроде Марушевская премировала сама себя.
«Моих разъяснений никто не слушал. Они единогласно решили, что дело передается в суд. Когда я прошу расследовать дело о хищении денег на перестройку Морвокзала, когда мы запускали терминал и выделили более 30 миллионов гривен на это строительство. То
Вызов Марушевской в НАПК раскритиковали, как борцы с коррупцией так и чиновники. В частности,
Напомним, что 5 декабря глава Одесской таможни Юлия Марушевская на странице в Facebook обнародовала приказ о своем увольнении.
Отметим, что Юлия Марушевская 14 ноября написала заявление на увольнение с должности главы Одесской таможни. В ответ председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров отказался принять заявление об отставке руководителя Одесской таможни Юлии Марушевской. В свою очередь Марушевская заявила, что председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров начал дисциплинарное производство для объявления ей выговора. В конце концов, исполняющим обязанности руководителя Одесской таможни был назначен Алексей Василенко.