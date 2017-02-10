Трамп заявил, что США и Китай хорошо ладят и это пойдет на пользу всему региону

«Вчера вечером я провел беседу с лидером КНР (председателем КНР Си Цзиньпином — прим. ТАСС). Это были очень конструктивные переговоры. Я думаю, мы хорошо ладим, и думаю, что это также пойдет на пользу всему региону, включая Японию», — сказал американский лидер.

Как ранее сообщила пресс-служба Белого дома, в ходе телефонной беседы с Си Цзиньпином американский лидер подчеркнул, что намерен придерживаться политики «одного Китая».

В Белом доме отметили, что политики провели весьма продолжительный телефонный разговор. Кроме того, Трамп и Си Цзиньпин обменялись приглашениями совершить взаимные визиты.

Принцип «одного Китая» является краеугольным камнем политики правительства КНР в отношении тайваньского вопроса. Сторонники генералиссимуса Чан Кайши (1887−1975), потерпевшие поражение в кровопролитной гражданской войне, бежали в 1949 году на Тайвань.

С тех пор самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики.

Руководство в Пекине считает остров одной из провинций Китая. Россия признает Тайвань неотъемлемой частью КНР.