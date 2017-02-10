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10 февраля, источник: РИА Новости

Могерини не уверена в решимости США сохранять антироссийские санкции

БРЮССЕЛЬ, 10 фев — РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что не уверена в постоянстве санкционной политики США против России.

Источник: РИА Новости

Днем ранее Могерини провела ряд встреч в Белом доме и госдепартаменте, в том числе с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По ее словам, стороны договорились о сохранении санкций до выполнения минских договоренностей.

«Но я не знаю, продолжит ли это оставаться общей позицией. Как вы не были на моих встречах, я не была в овальном кабинете, когда президент (США Дональд) Трамп звонил президенту (России Владимиру) Путину», — добавила Могерини, выступая в Вашингтоне.

Она отметила, что считает этот вопрос важным не только для европейцев. «Я думаю, что это ключевой вопрос и для конгресса (США)», — заявила глава дипломатии ЕС.

При этом она подчеркнула, что «европейцы продолжат быть едиными в этом отношении». «Не знаю, будут ли американцы занимать единую позицию в этом отношении, но мы будем», — пообещала Могерини.

Комментарии
15
Klizma
Нельзя отменять ЗАПАДУ санкции!! Нам надо ещё года три дабы наши производители закрепились. Отмена будет означать опять крах... Так как пока не могут наши фермеры...
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Дроба
Вы хотите сказать, что наши не воруют? Россия - первая в мире по продаже нефти и газа. Деньги где? В Караганде? А раболепство - как выбирали спикера? как жирик предлагал короновать. Как зю отказался от власти. И все за толику малую.
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Александр Романский
А вы не были комсомольцем? В то время от партии можно было отвертеться, а от комсомола - в мыслях не было. Значок можно было носить вместо галстука. Это уже был бонус. Троллинг не защитан.
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