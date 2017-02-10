Могерини не уверена в решимости США сохранять антироссийские санкции

Днем ранее Могерини провела ряд встреч в Белом доме и госдепартаменте, в том числе с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По ее словам, стороны договорились о сохранении санкций до выполнения минских договоренностей.

«Но я не знаю, продолжит ли это оставаться общей позицией. Как вы не были на моих встречах, я не была в овальном кабинете, когда президент (США Дональд) Трамп звонил президенту (России Владимиру) Путину», — добавила Могерини, выступая в Вашингтоне.

Она отметила, что считает этот вопрос важным не только для европейцев. «Я думаю, что это ключевой вопрос и для конгресса (США)», — заявила глава дипломатии ЕС.

При этом она подчеркнула, что «европейцы продолжат быть едиными в этом отношении». «Не знаю, будут ли американцы занимать единую позицию в этом отношении, но мы будем», — пообещала Могерини.