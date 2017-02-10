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10 февраля, источник: РИА Новости

Трамп пообещал новые меры нацбезопасности в США и мир в Азии

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп принял в пятницу премьер-министра Японии Синдзо Абэ и пообещал мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе и новые меры по национальной безопасности внутри страны.

Источник: AP 2016

Вместе с Японией против КНДР

Говоря о главной теме встречи, Трамп отметил прочность союза США и Японии. «Американо-японский альянс является краеугольным камнем для мира и стабильности в АТР», — сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Японии.

Трамп назвал важным то, что обе страны продолжают вносить существенный вклад в этот альянс, который, в чем он уверен, «будет становиться все сильнее и сильнее».

Трамп также сказал, что будет вместе с Японией строить защиту от северокорейской ядерной угрозы.

«Мы будем вместе работать над продвижением наших общих интересов, которых у нас немало в регионе, включая свободу навигации и защиту от северокорейской ракетной и ядерной угрозы. И то, и другое я считаю очень важным приоритетом», — заявил Трамп.

«Мы привержены безопасности Японии и всех территорий, находящихся под ее административным контролем», — добавил президент США, явно имея в виду оспариваемые Китаем острова архипелага Сэнкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

Трамп также считает, что Вашингтон и Пекин могут поладить и уже находятся на пути к этому — что принесет выгоду и Японии.

«Как большинство из вас знают, у меня вчера состоялся очень, очень хороший разговор с президентом Китая. Это была очень теплая беседа. Мы находимся в процессе того, чтобы хорошо поладить. Я думаю, это также принесет большую выгоду Японии», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Как сообщал ранее Белый дом, состоявшаяся в четверг поздно вечером «продолжительная телефонная беседа» между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином была «чрезвычайно сердечной», в ходе разговора лидер США согласился уважать «политику одного Китая».

Торговля и девальвация

Трамп также пообещал честную мировую торговлю и борьбу с искусственной девальвацией, которая используется для поддержания экспортеров, но может привести к «валютным войнам», когда различные страны стараются искусственно занизить курсы своих валют.

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«Что до девальвации валюты, я давно жаловался на этот счет. Думаю, в конечном итоге и, скорее всего, намного быстрее, чем многие думают, будем на площадке равных возможностей», — сказал Трамп на пресс-конференции. «Это должно быть честным, и мы сделаем это честным», — добавил он.

Абэ со своей стороны выразил уверенность в том, что задачи, которые ставились перед Транстихоокеанским партнерством (ТТП), будут выполнены. В январе Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о ТТП. В рамках Транстихоокеанского партнерства планировалось создание зоны свободной торговли в АТР. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли.

Японского премьера спросили, не считает ли он стремление выйти из данного соглашения ошибкой. Абэ ответил лишь, что ему «известно о решении президента Трампа».

«Создание честных правил для свободной торговли было задачей ТТП. Это не изменилось, и я верю, что так и будет», — сказал он.

Новые меры по нацбезопасности

Первым вопросом журналистов на пресс-конференции Трампа и Абэ были не отношения двух стран, а самый громкий судебный процесс в США. Суд отменил действие иммиграционного указа Трампа, ограничивавшего въезд граждан из семи преимущественно мусульманских стран. Апелляционный суд поддержал это решение, но оно не является окончательным — власти могут оспорить решение как в текущей инстанции, так и в Верховном суде.

Фоторепортаж
Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протестыВ аэропортах США прошли демонстрации против задержания приезжих.

«Мы также продолжим судебный процесс, и у меня нет сомнений, что мы выиграем данное конкретное дело», — добавил Трамп, говоря об иммиграционном указе.

«Мы будем кое-что делать очень стремительно, это касается дополнительной безопасности для нашей страны, вы увидите в какой-то момент на следующей неделе», — добавил Трамп. Он не сказал, о каких мерах идет речь.

Ранее Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Суд в Сан-Франциско приостановил действие указа, а апелляционный суд в США признал законным запрет на реализацию иммиграционного указа президента.

Эксперты не исключают, что дело может дойти до Верховного суда, который играет важную роль в политической жизни США и нередко ставит точку в спорах, волнующих общество. В данный момент в Верховном суде по четыре назначенца президентов-демократов и республиканских президентов, плюс одно вакантное место в связи со смертью в прошлом году судьи Антонина Скалиа. Ранее Трамп объявил о выдвижении судьи Нила Горсача из Колорадо кандидатом на должность судьи Верховного суда США. В случае его утверждения в сенате в ВС преимущество будет на стороне республиканцев.

Комментарии
3
Андрей Гудков
Александр,Вы можете что угодно думать,но не поверите,все решат без Вас.
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
поздравление нашим дипломатам,с праздником!
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Александр Романский
Не думаю, что Трамп встретится с Путиным раньше, чем с китайцами. В Европе скоро выборы, поэтому туда он не будет торопиться. Кроме того, еще нет официального согласия Путина на выборы (плебисцит) 2018 года. Приоритет - внутренние проблемы. Желаю и нашим руководителям закончить игры в геополитику.
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