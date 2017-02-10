Трамп пообещал новые меры нацбезопасности в США и мир в Азии

Источник: AP 2016

Вместе с Японией против КНДР Говоря о главной теме встречи, Трамп отметил прочность союза США и Японии. «Американо-японский альянс является краеугольным камнем для мира и стабильности в АТР», — сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Японии. Трамп назвал важным то, что обе страны продолжают вносить существенный вклад в этот альянс, который, в чем он уверен, «будет становиться все сильнее и сильнее».

Трамп также сказал, что будет вместе с Японией строить защиту от северокорейской ядерной угрозы.

«Мы будем вместе работать над продвижением наших общих интересов, которых у нас немало в регионе, включая свободу навигации и защиту от северокорейской ракетной и ядерной угрозы. И то, и другое я считаю очень важным приоритетом», — заявил Трамп. «Мы привержены безопасности Японии и всех территорий, находящихся под ее административным контролем», — добавил президент США, явно имея в виду оспариваемые Китаем острова архипелага Сэнкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

Трамп также считает, что Вашингтон и Пекин могут поладить и уже находятся на пути к этому — что принесет выгоду и Японии.

«Как большинство из вас знают, у меня вчера состоялся очень, очень хороший разговор с президентом Китая. Это была очень теплая беседа. Мы находимся в процессе того, чтобы хорошо поладить. Я думаю, это также принесет большую выгоду Японии», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как сообщал ранее Белый дом, состоявшаяся в четверг поздно вечером «продолжительная телефонная беседа» между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином была «чрезвычайно сердечной», в ходе разговора лидер США согласился уважать «политику одного Китая». Торговля и девальвация Трамп также пообещал честную мировую торговлю и борьбу с искусственной девальвацией, которая используется для поддержания экспортеров, но может привести к «валютным войнам», когда различные страны стараются искусственно занизить курсы своих валют.

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«Что до девальвации валюты, я давно жаловался на этот счет. Думаю, в конечном итоге и, скорее всего, намного быстрее, чем многие думают, будем на площадке равных возможностей», — сказал Трамп на пресс-конференции. «Это должно быть честным, и мы сделаем это честным», — добавил он. Абэ со своей стороны выразил уверенность в том, что задачи, которые ставились перед Транстихоокеанским партнерством (ТТП), будут выполнены. В январе Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о ТТП. В рамках Транстихоокеанского партнерства планировалось создание зоны свободной торговли в АТР. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Японского премьера спросили, не считает ли он стремление выйти из данного соглашения ошибкой. Абэ ответил лишь, что ему «известно о решении президента Трампа». «Создание честных правил для свободной торговли было задачей ТТП. Это не изменилось, и я верю, что так и будет», — сказал он. Новые меры по нацбезопасности Первым вопросом журналистов на пресс-конференции Трампа и Абэ были не отношения двух стран, а самый громкий судебный процесс в США. Суд отменил действие иммиграционного указа Трампа, ограничивавшего въезд граждан из семи преимущественно мусульманских стран. Апелляционный суд поддержал это решение, но оно не является окончательным — власти могут оспорить решение как в текущей инстанции, так и в Верховном суде.

Фоторепортаж Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты В аэропортах США прошли демонстрации против задержания приезжих.