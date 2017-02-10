Трамп пообещал новые меры нацбезопасности в США и мир в Азии
ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп принял в пятницу
ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп принял в пятницу
Вместе с Японией против КНДР
Говоря о главной теме встречи, Трамп отметил прочность союза США и Японии. «Американо-японский альянс является краеугольным камнем для мира и стабильности в АТР», — сказал он на
Трамп назвал важным то, что обе страны продолжают вносить существенный вклад в этот альянс, который, в чем он уверен, «будет становиться все сильнее и сильнее».
«Мы будем вместе работать над продвижением наших общих интересов, которых у нас немало в регионе, включая свободу навигации и защиту от северокорейской ракетной и ядерной угрозы. И то, и другое я считаю очень важным приоритетом», — заявил Трамп.
«Мы привержены безопасности Японии и всех территорий, находящихся под ее административным контролем», — добавил президент США, явно имея в виду оспариваемые Китаем острова архипелага Сэнкаку (Дяоюйдао) в
«Как большинство из вас знают, у меня вчера состоялся очень, очень хороший разговор с президентом Китая. Это была очень теплая беседа. Мы находимся в процессе того, чтобы хорошо поладить. Я думаю, это также принесет большую выгоду Японии», — сказал Трамп на
Как сообщал ранее Белый дом, состоявшаяся в четверг поздно вечером «продолжительная телефонная беседа» между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином была «чрезвычайно сердечной», в ходе разговора лидер США согласился уважать «политику одного Китая».
Торговля и девальвация
Трамп также пообещал честную мировую торговлю и борьбу с искусственной девальвацией, которая используется для поддержания экспортеров, но может привести к «валютным войнам», когда различные страны стараются искусственно занизить курсы своих валют.
«Что до девальвации валюты, я давно жаловался на этот счет. Думаю, в конечном итоге и, скорее всего, намного быстрее, чем многие думают, будем на площадке равных возможностей», — сказал Трамп на
Абэ со своей стороны выразил уверенность в том, что задачи, которые ставились перед Транстихоокеанским партнерством (ТТП), будут выполнены. В январе Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о ТТП. В рамках Транстихоокеанского партнерства планировалось создание зоны свободной торговли в АТР. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли.
Японского премьера спросили, не считает ли он стремление выйти из данного соглашения ошибкой. Абэ ответил лишь, что ему «известно о решении президента Трампа».
«Создание честных правил для свободной торговли было задачей ТТП. Это не изменилось, и я верю, что так и будет», — сказал он.
Новые меры по нацбезопасности
Первым вопросом журналистов на
«Мы также продолжим судебный процесс, и у меня нет сомнений, что мы выиграем данное конкретное дело», — добавил Трамп, говоря об иммиграционном указе.
«Мы будем
Ранее Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.
Суд в
Эксперты не исключают, что дело может дойти до Верховного суда, который играет важную роль в политической жизни США и нередко ставит точку в спорах, волнующих общество. В данный момент в Верховном суде по четыре назначенца