Молодые семьи республики получат финансовую помощь при рождении первенца
Единовременная социальная выплата составит 300 тысяч рублей.
Единовременная социальная выплата составит 300 тысяч рублей.
Как заявил глава региона, соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.
На совещании по вопросам демографии Рустэм Хамитов отметил низкую рождаемость в республике.
В числе худших районов — Краснокамский, Ермекеевский, Бураевский, Федоровский. За прошлый год коэффициент рождаемости снизился почти на 6%. На это влияет миграционный отток и нежелание становиться родителями.
Вопросами демографии также будет заниматься специально созданная межведомственная рабочая группа. До 1 марта глава региона потребовал разработать план мероприятий по росту рождаемости на ближайшие три года.