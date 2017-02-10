Молодые семьи республики получат финансовую помощь при рождении первенца

Как заявил глава региона, соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.

На совещании по вопросам демографии Рустэм Хамитов отметил низкую рождаемость в республике.

В числе худших районов — Краснокамский, Ермекеевский, Бураевский, Федоровский. За прошлый год коэффициент рождаемости снизился почти на 6%. На это влияет миграционный отток и нежелание становиться родителями.

Вопросами демографии также будет заниматься специально созданная межведомственная рабочая группа. До 1 марта глава региона потребовал разработать план мероприятий по росту рождаемости на ближайшие три года.