В конгрессе США хотят расследовать разговор советника Трампа и посла России

В четверг электронная версия газеты Washington Post сообщила, что Флинн обсуждал антироссийские санкции с Кисляком в декабре прошлого года, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа. Ссылаясь на «нынешних и бывших официальных лиц США», издание отмечает, что «переговоры Флинна с российским послом были названы некоторыми американскими представителями как неправильные».

«Это (находится) в рамках расследования комитета по разведке. Поэтому мы должны быть в состоянии выяснить, есть ли записи этих разговоров», — заявил Шифф в интервью агентству Блумберг.

По их словам, они также «давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкций, которые предыдущая администрация президента Барака Обамы ввела против РФ за предполагаемые кибератаки на выборы в США в 2016 году». В Кремле не подтвердили эту информацию.

Кроме того, ранее Флинна обвиняли в связях с российскими властями, указывая, что он посещал РФ.

Телеканал CNN в свою очередь сообщил со ссылкой на источники, что вице-президент Майк Пенс не был уведомлен о таких темах обсуждения и теперь намерен разобраться в этом.

«Я не знаю, как люди могут доверять его честности и тем решениям, которые он принимает. Я не знаю, как могут (доверять) другие члены администрации, если они не знают содержание его бесед», — сказал Шифф.

Конгрессмен добавил, что если выяснится, что Флинн лгал о содержании разговоров, то «он должен уйти в отставку».

Телеканал CNN и Washington Post занимают критическую позицию в отношении администрации Трампа и регулярно публикуют данные о ее предполагаемых связях с РФ, выражая свое беспокойство этим.