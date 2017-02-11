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00:06 (мск), источник: РИА Новости

В конгрессе США хотят расследовать разговор советника Трампа и посла России

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей США намерен провести расследование, чтобы выяснить содержание разговора советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна и посла РФ Сергея Кисляка, заявил заместитель главы комитета демократ Адам Шифф.

Источник: РИА Новости

«Это (находится) в рамках расследования комитета по разведке. Поэтому мы должны быть в состоянии выяснить, есть ли записи этих разговоров», — заявил Шифф в интервью агентству Блумберг.

В четверг электронная версия газеты Washington Post сообщила, что Флинн обсуждал антироссийские санкции с Кисляком в декабре прошлого года, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа. Ссылаясь на «нынешних и бывших официальных лиц США», издание отмечает, что «переговоры Флинна с российским послом были названы некоторыми американскими представителями как неправильные».

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По их словам, они также «давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкций, которые предыдущая администрация президента Барака Обамы ввела против РФ за предполагаемые кибератаки на выборы в США в 2016 году». В Кремле не подтвердили эту информацию.

Кроме того, ранее Флинна обвиняли в связях с российскими властями, указывая, что он посещал РФ.

Телеканал CNN в свою очередь сообщил со ссылкой на источники, что вице-президент Майк Пенс не был уведомлен о таких темах обсуждения и теперь намерен разобраться в этом.

«Я не знаю, как люди могут доверять его честности и тем решениям, которые он принимает. Я не знаю, как могут (доверять) другие члены администрации, если они не знают содержание его бесед», — сказал Шифф.

Конгрессмен добавил, что если выяснится, что Флинн лгал о содержании разговоров, то «он должен уйти в отставку».

Телеканал CNN и Washington Post занимают критическую позицию в отношении администрации Трампа и регулярно публикуют данные о ее предполагаемых связях с РФ, выражая свое беспокойство этим.

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