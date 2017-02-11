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00:52 (мск), источник: УНИАН

Новый глава Нацполиции: Из-за разбалансированности дисциплины люди не благодарят нас

Новый глава Национальной полиции Сергей Князев подчеркнул, что существенное реформирование требует длительного времени.

Источник: УНИАН

«Мы не предусматриваем спада преступности на протяжении 2017 года. Прогнозировать 2018 год еще нельзя. Если анализировать январь текущего года, мы видим общие изменения общеуголовной преступности. Насильственные и имущественные преступления имеют небольшую смену своей географии. В каком-то регионе полиция ранее оправилась от переаттестации, и той системы тестирования, в каких-то регионах позже прошло тестирование. В каких-то регионах больше уволилось работников криминальной полиции, чем работников следствия. В почти всех регионах изменилась система охраны граждан на улице, предоставления правоохранительных услуг», — рассказал Князев в интервью ТСН.

«Разбалансированность дисциплины приводит к тому эффекту, который есть, что люди не говорят нам “спасибо”. Однако мы сейчас проходим очень существенное реформирование, кардинальное. Если вспомнить переход от советской милиции к украинской, то это же не в одну ночь в 1991 году состоялось. Аж в 1998 году этот процесс полностью, со всем документооборотом, перестроился. У нас сейчас нет столько времени для полной смены наших постулатов», — утверждает новый глава Национальной полиции.

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