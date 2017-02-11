Новый глава Нацполиции: Из-за разбалансированности дисциплины люди не благодарят нас
Новый глава Национальной полиции Сергей Князев подчеркнул, что существенное реформирование требует длительного времени.
Новый глава Национальной полиции Сергей Князев подчеркнул, что существенное реформирование требует длительного времени.
«Мы не предусматриваем спада преступности на протяжении 2017 года. Прогнозировать 2018 год еще нельзя. Если анализировать январь текущего года, мы видим общие изменения общеуголовной преступности. Насильственные и имущественные преступления имеют небольшую смену своей географии. В
«Разбалансированность дисциплины приводит к тому эффекту, который есть, что люди не говорят нам “спасибо”. Однако мы сейчас проходим очень существенное реформирование, кардинальное. Если вспомнить переход от советской милиции к украинской, то это же не в одну ночь в 1991 году состоялось. Аж в 1998 году этот процесс полностью, со всем документооборотом, перестроился. У нас сейчас нет столько времени для полной смены наших постулатов», — утверждает новый глава Национальной полиции.