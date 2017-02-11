В Минтруда и соцзащиты считают, что достижение уровня средней зарплаты в 500 долларов к концу года вполне возможно

У нанимателей коммерческих организаций есть право самостоятельно на основании локальных нормативных правовых актов устанавливать работникам любые системы оплаты труда, определять составляющие заработной платы и их размеры. Количество организаций, применявших гибкие системы оплаты труда, увеличилось за 2016 год почти на 18%, а за последние 5 лет — более чем в 40 раз.

Достигнуть уровня средней зарплаты в 500 долларов к концу этого года вполне возможно. Так считает первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович. Если говорить о коммерческих организациях, этого показателя можно достичь за счет эффективности хозяйствования, а также при условии выполнения опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы. В бюджетных — исходя из финансовых возможностей государства, а также изыскания внутренних возможностей организаций.

Василий ЖАРКО.

Заместитель Премьер-министра Василий Жарко, принимавший участие в итоговой коллегии, говоря о бюджетной сфере, заострил внимание на необходимости максимально задействовать внутренние резервы, активнее заниматься оптимизацией функционирования, привлечением внебюджетных доходов.

Вместе с тем, как показала практика, даже при наличии экономии средств не всегда есть возможность использовать этот фактор для повышения заработной платы. Поэтому заместитель Премьер-министра поставил задачу заинтересованным министерствам разработать нормативный правовой акт, чтобы исключить торможение в этом вопросе, и внести проект документа на рассмотрение в Правительство.

Необходимо сохранить стабильную ситуацию на рынке труда, отметил Василий Жарко. Не должно быть пустых разговоров о том, что оптимизация — это автоматическое сокращение. Это не предусматривается. В стране есть опыт реализации мер активной политики занятости, они должны давать свой эффект.

Заместитель Премьер-министра не обошел стороной и острую пенсионную тему:

— В прошлом году были приняты непростые, но абсолютно необходимые решения по повышению пенсионного возраста и новым требованиям по страховому стажу. Однако поступают обращения граждан относительно страхового стажа для назначения пенсии. Рассмотрите эти ситуации и примите разумное взвешенное решение. Если необходимо, что-то скорректируйте.

Кроме этого, на коллегии затронули тему очередности в дома-интернаты психоневрологического профиля. Василий Жарко высказался по этому поводу однозначно:

— Ждать по полгода-год поселения в дом-интернат неправильно. Нужно ставить вопрос об использовании свободных помещений и решать эту проблему. Необходимо рассмотреть возможность использования свободных зданий в учреждениях здравоохранения, образования для размещения нуждающихся в поселении в дома-интернаты психоневрологического профиля.

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