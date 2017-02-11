Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
«Вторая Чечня»: как живет поселок в РФ после жалобы Путину
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
«Украина поджала хвост»: депутат Думы о стрельбах возле Крыма
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
«Живой Кен» не может нормально дышать
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
14События недели в фотографиях
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12:07 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минтруда и соцзащиты считают, что достижение уровня средней зарплаты в 500 долларов к концу года вполне возможно

Зарплата в 500 долларов в эквиваленте, ситуация на рынке труда, вопросы оптимизации, гибкая система оплаты труда — на итоговой коллегии Министерства труда и соцзащиты обсудили самые насущные в стране вопросы.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Андрей ЛОБОВИЧ.

Достигнуть уровня средней зарплаты в 500 долларов к концу этого года вполне возможно. Так считает первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович. Если говорить о коммерческих организациях, этого показателя можно достичь за счет эффективности хозяйствования, а также при условии выполнения опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы. В бюджетных — исходя из финансовых возможностей государства, а также изыскания внутренних возможностей организаций.

У нанимателей коммерческих организаций есть право самостоятельно на основании локальных нормативных правовых актов устанавливать работникам любые системы оплаты труда, определять составляющие заработной платы и их размеры. Количество организаций, применявших гибкие системы оплаты труда, увеличилось за 2016 год почти на 18%, а за последние 5 лет — более чем в 40 раз.

Читайте также
Лукашенко: пустых денег печатать не будем

Василий ЖАРКО.

Заместитель Премьер-министра Василий Жарко, принимавший участие в итоговой коллегии, говоря о бюджетной сфере, заострил внимание на необходимости максимально задействовать внутренние резервы, активнее заниматься оптимизацией функционирования, привлечением внебюджетных доходов.

Вместе с тем, как показала практика, даже при наличии экономии средств не всегда есть возможность использовать этот фактор для повышения заработной платы. Поэтому заместитель Премьер-министра поставил задачу заинтересованным министерствам разработать нормативный правовой акт, чтобы исключить торможение в этом вопросе, и внести проект документа на рассмотрение в Правительство.

Необходимо сохранить стабильную ситуацию на рынке труда, отметил Василий Жарко. Не должно быть пустых разговоров о том, что оптимизация — это автоматическое сокращение. Это не предусматривается. В стране есть опыт реализации мер активной политики занятости, они должны давать свой эффект.

Заместитель Премьер-министра не обошел стороной и острую пенсионную тему:

— В прошлом году были приняты непростые, но абсолютно необходимые решения по повышению пенсионного возраста и новым требованиям по страховому стажу. Однако поступают обращения граждан относительно страхового стажа для назначения пенсии. Рассмотрите эти ситуации и примите разумное взвешенное решение. Если необходимо, что-то скорректируйте.

Кроме этого, на коллегии затронули тему очередности в дома-интернаты психоневрологического профиля. Василий Жарко высказался по этому поводу однозначно:

— Ждать по полгода-год поселения в дом-интернат неправильно. Нужно ставить вопрос об использовании свободных помещений и решать эту проблему. Необходимо рассмотреть возможность использования свободных зданий в учреждениях здравоохранения, образования для размещения нуждающихся в поселении в дома-интернаты психоневрологического профиля.

azanovich@sb.by.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ни себе ни людям
Конгресс заинтересовал разговор советника Трампа и посла России
СМИ: при обстреле Донецка ВСУ применили тяжелую артиллерию
Сотрудникам ФСО запретят раскрывать в сети информацию о службе
Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты
На юге Филиппин произошло сильное землетрясение
Сноуден прокомментировал информацию о его возможной выдаче США
Пять Курильских островов получили имена
Спорт
Фуркад и Шипулин снова выходят на лыжню Сегодня в Хохфильцене пройдет первая личная гонка у мужчин — спринт. Но главной его интригой остается возможное примирение Мартена Фуркада и Антона Шипулина
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь