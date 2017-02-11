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00:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Яблоко» разбирается с партийными новобранцами

Федеральное бюро «Яблока» отложило на месяц решение вопроса с конфликтом в московском отделении. За это время специальная партийная комиссия должна решить, насколько обоснованно столичное «Яблоко» исключило из своих рядов муниципального депутата Максима Каца и отказало в приеме сотне его сторонников. Конфликтная ситуация в отделении сложилась осенью, когда господин Кац объявил, что намерен возглавить организацию, призвав ради этого вступать в партию своих сторонников.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Члены бюро партии «Яблоко» вчера в течение полутора часов в закрытом режиме пытались разобраться с конфликтом в московском отделении, но к окончательному выводу так и не пришли. Решено передать вопрос для детального исследования в партийную комиссию, которая выяснит, насколько соблюдается партийный устав при приеме граждан в «Яблоко» и при исключении из его рядов.

Бюро «Яблока» вынуждено разбираться с ситуацией в московском отделении в связи с конфликтом, возникшим между руководством отделения и недавно вступившим в него муниципальным депутатом района Щукино, основателем фонда «Городские проекты» Максимом Кацем. Он вступил в партию прошлым летом по ходу думских выборов, в которых он возглавлял избирательный штаб экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (баллотировался от «Яблока» по Тушинскому округу). Чтобы стать членом «Яблока», нужно подать заявление либо в отделение по месту проживания, либо в федеральное бюро. Максим Кац стал яблочником по решению бюро.

После думской кампании господин Кац заявил, что намерен возглавить московское отделение, которым руководит экс-лидер «Яблока» Сергей Митрохин. В октябре господин Кац призвал вступать в «Яблоко» своих сторонников, которые должны были обеспечить ему большинство голосов при избрании в председатели отделения. В итоге с октября по декабрь московское отделение получило 180 заявлений на вступление.

70 человек столичные яблочники приняли в свои ряды, а 110 отказали, порекомендовав им вновь подать заявления через полгода, в течение которых получше ознакомиться с историей «Яблока», а также иметь ясное представление о программе партии и ее политических задачах. 1 февраля совет московского отделения исключил из партии Максима Каца за «несоответствие его позиций базовым идеологическим принципам партии» и за действия, «наносящие ущерб партии».

Те, кому московское отделение отказало в приеме, подали заявление о вступлении в бюро. Туда же обратился и господин Кац, выразив несогласие с исключением из партии. Члены бюро не могли не включиться в разбирательство, в том числе и потому, что в сентябре в Москве пройдут муниципальные выборы, с которыми «Яблоко» связывает особые надежды на успех. Но бюро не смогло прийти к единому мнению, решив вновь вернуться к этому вопросу в марте, после того как свои выводы сделает комиссия.

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«Все процедуры в демократической партии всегда сложные, — пояснил “Ъ” зампред партии Николай Рыбаков.— Нам важно не потерять никого из людей, которые хотят вступить в “Яблоко”, но при этом понять, что они действительно этого хотят и никто не ввел их в заблуждение».

«Теперь будем проверять, насколько соответствует нормам устава решение об исключении Максима Каца, а также общаться с каждым из почти 200 вновь вступивших, чтобы выяснить, насколько искренни их намерения», — сообщил «Ъ» председатель партийной комиссии Борис Моисеев. Основываясь на выводах комиссии, бюро в марте примет решение. «Любой, кого оно не устроит, вправе обратиться в партийный арбитраж», — уточнил господин Моисеев.

«Арбитраж не потребуется, бюро примет решение в нашу пользу, это было очевидно уже по его заседанию», — заявил «Ъ» Сергей Митрохин. В свою очередь господин Кац вариант с арбитражем считает невозможным. «Объективное разбирательство не позволит не принять в партию явных сторонников, а бюро показало, что относится к ситуации объективно», — сказал он «Ъ».

Представители «Яблока» регулярно предлагают вступать в партию своим критикам, называющим партию «вождистской». Господин Кац подчеркнул, что «смена московского руководства — это средство, а цель — сделать московское отделение работоспособным».

Виктор Хамраев

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