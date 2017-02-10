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00:40 (мск), источник: РИА Новости

Сирийская армия отрезала последний путь отступления ИГ из Эль-Баба

БЕЙРУТ, 11 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР и союзные им силы отрезали путь отступления боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) из города Эль-Баб, расположенного на сирийско-турецкой границе, сообщил РИА Новости источник, близкий к сирийскому ополчению.

Источник: РИА Новости

«Очень важно, что вчера армия взяла контроль на высотой Айн-Альоушие. Дело в том, что таким образом отрезан единственный путь отступления ИГ», — рассказал собеседник агентства.

«В пятницу сирийская армия и союзники дошли до Тадифа. Таким образом, они оказались на подступах к Эль-Бабу (менее километра). После Тадифа уже Эль-Баб», — объяснил источник.

Сирийская армия наступает на город Эль-Баб с запада и юга. В то же время турецкие войска и союзные ей группировки в коалиции «Щит Ефрата» ведут бои в северных и восточных пригородах города.

Практически террористы ИГ находятся в окружении, однако протурецкие силы и сирийская армия не координируют свои действия, Дамаск официально считает присутствие турецкой армии на территории САР нарушением суверенитета страны и агрессии.

Комментарии
4
Klizma
Пчему да почему??? Да пока не прислали ЦУ... Так же как и по Корее ждали...Кто же в ЦРУ ожидал такого?? Они то(ЦРУ) учились по советским школам. а кое кто географию в в американских изучал(Псаки даже два вуза..)..А АБ тогда город Корея на карте Украины искал с Юнкером на пару.. Гы- гы
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Вера
Да блин ну никак без них то,что делать даже не знаю?
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Klizma
Или не проплатили ещё....
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