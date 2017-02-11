Что происходит в Эль-Бабе

Если не считать Хатай и территории между Килисом и Каркамышем, районы по ту сторону турецко-сирийской границы во многом перешли под контроль сирийских курдов. Между Азазом, который находится напротив Килиса, и Джераблусом, что напротив Каркамыша, господствовала ИГ (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.). Запад утверждал, что именно благодаря доминированию в этом регионе ИГ могла совершить теракт в любой стране мира. Кроме того, речь шла о том, что отсюда совершались атаки в направлении Килиса. Турция начала операцию «Щит Евфрата» как из соображений безопасности, так и для того, чтобы помешать Партии «Демократический союз» (PYD), связанной с террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК), объединить районы Африн и Кобани.

Как продвигается операция?

ВС Турции и ССА быстро удалось отбросить ИГ от границы. Но по мере того, как операция стала отдаляться от границ Турции, продвижение вперед несколько замедлилось. Немаловажную роль в этом сыграло давление, которое администрация Обамы оказывала в последние дни на Турцию, запрещая заходить «дальше, чем на 20 километров от границы», а также отсутствие поддержки со стороны авиации коалиции. Когда позади остались 170 дней операции, ВС Турции/ССА подошли к Эль-Бабу. К этому моменту мы, к сожалению, потеряли 64 военных.

Почему Эль-Баб важен?

Эль-Баб, который находится в 30 километрах от Турции, — последнее крупное сосредоточение ИГ в северной Сирии. Коалиция во главе с США считает, что если отнять у ИГ Ракку в Сирии и Мосул в Ираке, квазигосударственная структура этой организации рухнет. Через Эль-Баб проходят дороги, ведущие из Алеппо в Манбидж и Ракку. Турция настаивает на необходимости очистить Эль-Баб от ИГ для обеспечения безопасности региона, который она желает сделать «безопасной зоной».

Какова ситуация в Эль-Бабе в данный момент?