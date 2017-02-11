CNN сообщил, что спецслужбы подтвердили часть компромата на Трампа

Позже газета Wall Street Journal написала, что доклад был составлен частной фирмой в области безопасности, которая базируется в Лондоне. В Кремле на это ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было. Сам Трамп категорически опроверг попытки скомпрометировать его в прессе и заявил, что речь идет о «фейковых новостях». Он также заявил, что компромат — дело рук его политических противников, и сравнил кампанию по его дискредитации с «порядками нацистской Германии».

По данным телеканала, речь идет не о подтверждении «сальных обвинений» в адрес Трампа, а о перехваченных спецслужбами «разговорах российских граждан», которые якобы подтверждают факт некоторых встреч, упомянутых в докладе. По утверждению CNN, американской разведке удалось подтвердить, что россияне, упомянутые в докладе, действительно общались друг с другом, но не удалось доказать, что они обсуждали именно Трампа. При этом неназванные россияне якобы «участвовали в сборе информации, вредной для Хиллари Клинтон и помогающей Дональду Трампу», утверждают источники. По их словам, американские разведчики так и не пришли к выводу, есть ли у России компромат на Трампа, как утверждается в докладе.

CNN не приводит никаких имен источников и фигурантов доклада, а также каких-либо доказательств информации.

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер вновь категорически опроверг обвинения в адрес Трампа. «Фейковые новости телеканала CNN по-прежнему вызывают у нас отвращение», — заявил Спайсер.

Представители ФБР, минюста США, ЦРУ и офиса директора национальной разведки отказались от комментариев.