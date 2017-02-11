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02:05 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Дональд Трамп намерен подписать новый указ о миграции

Президент США Дональд Трамп рассказал, что рассматривается вопрос о подписании им нового указа об иммиграции наподобие предыдущего о запрете на въезд граждан семи преимущественно мусульманских стран, сообщает AP.

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По пути во Флориду на борту Air Force One он заявил, что уверен в своем успехе в суде вокруг тяжбы по ранее изданному миграционному указу. Однако он заявил также, что в его распоряжении «есть и другие варианты, в том числе выпуск совершенно нового указа».

«Нам нужна скорость из соображений безопасности, поэтому очень велика вероятность, что мы сделаем это (новый указ об иммиграции.— “Ъ”)», — заявил Дональд Трамп. По его словам, документ может выйти уже в начале будущей недели — в понедельник или во вторник, если его администрация примет решение двигаться в этом направлении, сообщает Reuters.

Официальный представитель Белого дома США заявил, что не собирается подавать апелляцию на решение нижестоящей судебной инстанции по миграционному указу в Верховный суд. Он добавил, что рассматриваются все варианты решения спора — от внесения изменений в выпущенный указ до издания нового.

Ранее газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в Вашингтоне, что Белый дом рассматривает возможность внесения изменений в иммиграционный указ после того, как апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско оставил в силе решение нижестоящего суда, временно заблокировавшего исполнение этого акта. По данным издания, из новой версии указа могут убрать ряд запретов, которые вызывают критику в обществе. Также могут быть смягчены некоторые жесткие предписания.

Напомним, в четверг Федеральный апелляционный суд США постановил, что действие указа Дональда Трампа «О защите страны от въезда иностранных террористов» не будет возобновлено. Президент США, в свою очередь, уже пообещал добиться запрета на размещение в стране беженцев из Сирии, а также ограничение въезда для граждан семи мусульманских стран: Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

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