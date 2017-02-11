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03:06 (мск), источник: РИА Новости

NBC узнал о данных американской разведки по возможной передаче Сноудена США

ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Разведка США утверждает, что Россия рассматривает возможность передачи Эдварда Сноудена в США в качестве «подарка» президенту Дональду Трампу, сообщает в пятницу телеканал NBC со ссылкой на представителя администрации США.

Источник: AP 2016

Телеканал заявляет, что эту информацию подтвердил и второй источник в разведывательных кругах со ссылкой на «разговоры русских и данные, собранные после инаугурации» Трампа.

При этом один из адвокатов Сноудена Бен Уизнер заявил телеканалу, что не знает о таких планах. «Команда Сноудена не получала подобных сигналов и у нас нет новых оснований для озабоченностей», — сказал адвокат в эфире NBC. Телеканал не обладает комментарием Белого дома, при этом в министерстве юстиции заявили, что приветствовали ли бы возвращение Сноудена.

Ранее бывший замглавы ЦРУ Майкл Морелл заявил, что Москва может сделать «подарок» Дональду Трампу, выдав Сноудена США. Он утверждает, что выдача Сноудена принесет России значительные выгоды: поможет президенту РФ Владимиру Путину наладить личные отношения с Трампом и уязвить ушедшего с поста президента Обаму, а также заставит мир рассматривать Россию как равноправного партнера США, полагает Морелл.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в недавнем интервью телеканалу Би-би-си заявил, что вопрос об экстрадиции Сноудена в США могут решить миграционные органы России или лично президент страны Владимир Путин.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Первого августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.

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