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04:23 (мск), источник: Интерфакс

ЕС отказался изменять торговую политику по примеру США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU — Евросоюз не собирается изменять свою торговую политику, будет и дальше заключать соглашения о свободной торговле, а Великобритания, пока она член ЕС, не сможет подписать отдельного торгового соглашения с США, предупредила верховный представитель ЕС иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Источник: AP 2016

В четверг и пятницу она побывала с визитом в Вашингтоне, где встретилась с высокопоставленными представителями новой американской администрации, рядом сенаторов.

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«Я вижу и я понимаю, что эта новая администрация пока не прояснила для себя, хочет ли она продолжать идти к (заключению) TTIP (соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве — ИФ)», — сказала Могерини на пресс-конференции по итогам визита.

Стенограмма пресс-конференции распространена в пятницу вечером Европейской внешнеполитической службой (ЕВС).

«Мы выступаем ярким примером и надежным визави для всех наших партнеров в мире в части свободной и справедливой торговли и создания открытой глобальной системы торговли. Мы намерены на следующей неделе завершить наше торговое соглашение с Канадой. ЕС будет и впредь надежным ориентиром для всех в мире в том, что касается свободной и справедливой торговли», — отметила Могерини.

По ее словам, через восемь месяцев после британского референдума о выходе страны из ЕС Брюссель даже официально не уведомлен о решении Лондона начать переговоры.

«Так что Великобритания останется членом ЕС, по меньшей мере, еще два года. Это означает, что она не сможет вести переговоры ни о каких торговых соглашениях на двусторонней основе с какой-либо третьей страной…», — сказала Могерини.

За два дня в Вашингтоне глава дипломатии ЕС имела беседы с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном, старшим советником президента Джаредом Кушнером и с несколькими сенаторами, в том числе Робертом Коркером и Джоном Маккейном.

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