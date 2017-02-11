ЕС отказался изменять торговую политику по примеру США

В четверг и пятницу она побывала с визитом в Вашингтоне, где встретилась с высокопоставленными представителями новой американской администрации, рядом сенаторов.
«Я вижу и я понимаю, что эта новая администрация пока не прояснила для себя, хочет ли она продолжать идти к (заключению) TTIP (соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве — ИФ)», — сказала Могерини на пресс-конференции по итогам визита.
Стенограмма пресс-конференции распространена в пятницу вечером Европейской внешнеполитической службой (ЕВС).
«Мы выступаем ярким примером и надежным визави для всех наших партнеров в мире в части свободной и справедливой торговли и создания открытой глобальной системы торговли. Мы намерены на следующей неделе завершить наше торговое соглашение с Канадой. ЕС будет и впредь надежным ориентиром для всех в мире в том, что касается свободной и справедливой торговли», — отметила Могерини.
По ее словам, через восемь месяцев после британского референдума о выходе страны из ЕС Брюссель даже официально не уведомлен о решении Лондона начать переговоры.
«Так что Великобритания останется членом ЕС, по меньшей мере, еще два года. Это означает, что она не сможет вести переговоры ни о каких торговых соглашениях на двусторонней основе с какой-либо третьей страной…», — сказала Могерини.
За два дня в Вашингтоне глава дипломатии ЕС имела беседы с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном, старшим советником президента Джаредом Кушнером и с несколькими сенаторами, в том числе Робертом Коркером и Джоном Маккейном.