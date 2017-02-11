Назначение палестинца спецпосланником ООН сорвалось из-за позиции США

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме проинформировал Совет Безопасности о планах назначить новым спецпредставителем организации в Ливии Саляма Файада, возглавлявшего правительство ПНА (Палестинская национальная администрация) с 2007 по 2013 год.

«США разочарованы письмом, сообщающим о намерении назначить бывшего премьер-министра Палестины главой миссии ООН в Ливии. Слишком долго ООН несправедливо склонялась на сторону Палестины в ущерб нашим союзникам в Израиле», — говорится в заявлении Хейли.

Она напомнила, что США не признают государство Палестина, и таким образом «не поддерживают сигнал, который мог бы быть послан этим назначением». Тем не менее, делегация США заверила, что выступают за прямой диалог сторон для урегулирования палестино-израильского конфликта. Хейли заверила, что «США будут действовать, а не только говорить, для поддержки наших союзников».

На посту эмиссара ООН в Ливии Файад должен был сменить немца Мартина Коблера, занимающего этот пост с ноября 2015 года.