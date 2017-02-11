Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Американские СМИ сообщили о первой войне, объявленной Трампом
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
«Украина поджала хвост»: депутат Думы о стрельбах возле Крыма
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
05:50 (мск), источник: РИА Новости

Назначение палестинца спецпосланником ООН сорвалось из-за позиции США

ООН, 11 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. США отклонили предложенную генеральным секретарем ООН кандидатуру экс-премьера Палестины на должность спецпосланника ООН по Ливии: возможное назначение Саляма Файада новая администрация США сочла противоречащим курсу на улучшение отношений с Израилем.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме проинформировал Совет Безопасности о планах назначить новым спецпредставителем организации в Ливии Саляма Файада, возглавлявшего правительство ПНА (Палестинская национальная администрация) с 2007 по 2013 год.

«США разочарованы письмом, сообщающим о намерении назначить бывшего премьер-министра Палестины главой миссии ООН в Ливии. Слишком долго ООН несправедливо склонялась на сторону Палестины в ущерб нашим союзникам в Израиле», — говорится в заявлении Хейли.

Она напомнила, что США не признают государство Палестина, и таким образом «не поддерживают сигнал, который мог бы быть послан этим назначением». Тем не менее, делегация США заверила, что выступают за прямой диалог сторон для урегулирования палестино-израильского конфликта. Хейли заверила, что «США будут действовать, а не только говорить, для поддержки наших союзников».

На посту эмиссара ООН в Ливии Файад должен был сменить немца Мартина Коблера, занимающего этот пост с ноября 2015 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анкара удовлетворена реакцией России на гибель турецких военных
Конгресс заинтересовал разговор советника Трампа и посла России
Трамп пообещал новые меры нацбезопасности в США и мир в Азии
Могерини: Британия не подпишет торговое соглашение с США
Армия Сирии отрезала последний путь отступления ИГ из Эль-Баба
Премьер-министр Польши попала в ДТП
СМИ узнали о возможной передаче Сноудена США
Пять Курильских островов получили имена
Спорт
Стал известен состав сборной России в мужском спринте на ЧМ Гонка состоится в субботу и начнется в 16:45 по московскому времени
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь