Назначение палестинца спецпосланником ООН сорвалось из-за позиции США
ООН, 11 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. США отклонили предложенную генеральным секретарем ООН кандидатуру
ООН, 11 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. США отклонили предложенную генеральным секретарем ООН кандидатуру
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме проинформировал Совет Безопасности о планах назначить новым спецпредставителем организации в Ливии Саляма Файада, возглавлявшего правительство ПНА (Палестинская национальная администрация) с 2007 по 2013 год.
«США разочарованы письмом, сообщающим о намерении назначить бывшего
Она напомнила, что США не признают государство Палестина, и таким образом «не поддерживают сигнал, который мог бы быть послан этим назначением». Тем не менее, делегация США заверила, что выступают за прямой диалог сторон для урегулирования
На посту эмиссара ООН в Ливии Файад должен был сменить немца Мартина Коблера, занимающего этот пост с ноября 2015 года.