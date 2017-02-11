Экс-глава Пентагона считает серьезной ошибкой отказ США от продления СНВ-3

«Было бы трагической ошибкой не воспользоваться предложением России о продлении договора», — сказал Перри в интервью изданию Politico.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что в ходе недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп назвал неудачным договор СНВ-3. Белый дом отказался обсуждать тему, отметив, что это была частная беседа между двумя лидерами. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для разговора о позиции Кремля в отношении возможного продления договора СНВ-3 с США необходимо обновить информацию о позициях сторон.

Комментируя сообщения о словах Трампа по договору, бывший глава оборонного ведомства заявил, что «соглашение требует равного разоружения и процесса верификации для сторон, и, если на то пошло, даже жестче по отношению к России, кем к США».

В 2010 году Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соглашение СНВ-3, которое вступило в силу в 2011 году, предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — 10 лет. Позднее президент США Барак Обама выступил с инициативой о дальнейшем сокращении арсеналов двух стран еще на треть, но Москва его отвергла, сославшись на расширение ПРО США и другие нерешенные вопросы двусторонних отношений. В дальнейшем США предложили продлить СНВ-3 на пять лет, но в МИД РФ заявляли, что официальное предложение туда не поступало.