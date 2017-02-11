Казахстан готов вкладывать деньги в Грузию

«Наши бизнесмены активно интересуются Грузией. Мы каждый год проводим грузино-казахский бизнес-форум в Тбилиси — наши бизнесмены приезжают, что-то предлагают, допустим, свою продукцию. В основном, это зерно, потому что грузины, кстати, потребляют очень много хлеба, поэтому зерно из Казахстана по-прежнему идет, может, не в таком количестве, потому что есть же конкуренты — есть Россия, есть Украина. А грузинский рынок маленький, емкий, здесь же населения не так много, поэтому, конечно же, с точки зрения увеличения товарооборота — это не так просто. Но есть нефть и нефтепродукты, которые мы поставляем через Батумский порт, потому что Поти, Кулеви — там, в основном, азербайджанцы заправляют, поэтому будем работать в этом направлении, чтобы увеличить товаропоток. Чем больше товаров идет через морские порты Грузии, тем больше и налоговое отчисление, и так далее», — отметил в интервью Ермухамет Ертысбаев.

На вопрос об инвестиционном потенциале Грузии, Ермухамет Ертысбаев ответил, что казахский бизнес в основном интересуется строительством отелей в Грузии.

«…потому что туристический бизнес очень рентабельное и важное направление для Грузии, и многие казахские бизнесмены выходят на меня и интересуются, где здесь можно купить землю с тем, чтобы построить отель. Вчера я говорил с руководителем крупнейшей строительной компании в Казахстане Александром Беловичем. Он очень много строит в Астане, в Алма-Ате — жилые дома, крупные здания, отели. Мы с ним говорили, он скоро приедет сюда с тем, чтобы начать изучать рынок. Александр Машкевич — это крупный казахстанский бизнесмен, он здесь занялся очень серьезной реформой грузинского здравоохранения, сюда тоже большие вливания будут. Вообще, я вам скажу, Грузия — это единственная страна, в экономику которой Казахстан вложил деньги. Мы больше никуда не вкладываем, даже в соседний Кыргызстан, Узбекистан мы деньги такие не вкладываем», — сказал он.

В числе рентабельных проектов посол назвал инвестиции в Боржоми, отель Ликани, Батумский порт.

«Есть нерентабельные проекты, допустим, КазТрансГаз Тбилиси. Мы же туда деньги вложили на пике так сказать долларового нефтяного бума — с 2000-го года по 2010-ый. У нас ежегодно был 10-процентный экономический рост и большие были деньги. Наш президент, когда приехал в 2005 году, он хотел оказать такой знак внимания Грузии с нашей стороны, и мы начали вкладывать сюда деньги — отель Radisson был построен в Тбилиси и в Батуми. КазТрансГаз — хороший был проект, кстати, если бы все было спокойно. Мы могли привести сюда через российские трубы казахский газ и, так сказать, управлять этим делом. Но в августе 2008 года начался конфликт, пятидневная война с Россией. Это называется форс-мажор, в результате которого инвестиции стали более чем рискованными. — Какова сейчас ситуация вокруг КазТрансГаза? Я слышал, что один грузинский бизнесмен в прошлом году хотел купить его и вел переговоры, но сейчас они опять в замороженном состоянии, потому что казахская сторона вложила туда почти 160 миллионов долларов. Это очень большие деньги и, конечно, Казахстан имеет полное право хотя бы часть этих денег возвратить.

Переговоры идут долго, в прошлом году казахская сторона даже хотела обратиться в лондонский арбитраж. Я, например, как посол, не очень хочу этого, потому что, если страны, Грузия и Казахстан, начнут в арбитражах, в судах разбираться — это же не укрепляет двухсторонние отношения. Поэтому это вопрос КазМунайГаза, пусть они дальше будут работать в этом направлении. Ну, а я, как посол, помимо того, чтобы Казахстан возвратил часть своих инвестиций, еще и заинтересован в том, чтобы укрепить отношения между нашими странами", — прокомментировал посол.