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08:33 (мск), источник: Lenta.Ru

США решили оказать гуманитарную помощь Северной Корее

Правительство США решило оказать гуманитарную помощь Северной Корее в связи с сентябрьским наводнением, жертвами которого стали более 130 человек. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство ЦТАК.

В данный момент между США и Северной Кореей дипломатических отношений нет, все двусторонние вопросы решаются через представительство Швеции в КНДР.

10 февраля президент США Дональд Трамп назвал нейтрализацию ядерной и ракетной угроз со стороны КНДР приоритетной задачей. Он призвал власти Северной Кореи свернуть атомную и ракетную программы и не предпринимать провокационные действия.

12 января США расширили санкционный список в отношении КНДР. В перечень включены министерство труда, Государственный плановый комитет и семь должностных лиц. Ограничительные меры приняты «в ответ на продолжающиеся серьезные злоупотребления в области прав человека и действия цензуры».

За первую неделю сентября 2016 года на севере Корейского полуострова выпало до 320 миллиметров осадков, из берегов вышла река Туманган (Туманная). В результате сильного наводнения погибли более 130 человек, еще около 400 пропали без вести. Десятки тысяч жителей региона остались без крова.

Власти объявили массовую мобилизацию на 200-дневную кампанию по ликвидации последствий стихийного бедствия и оказанию помощи пострадавшим. Представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Красного Креста и международных неправительственных организаций посетили районы бедствия для оценки последствий наводнения и нужд местного населения.

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