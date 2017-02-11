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09:53 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Штаб АТО: ситуация в Донбассе остается напряженной

На мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ополченцы обстреливали Гнутовое, Павлополь, Широкино, Водяное.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. За минувшие сутки в Донбассе было зафиксировано 63 обстрела, сообщил пресс-центр АТО на странице в Facebook.

Сообщается, что на мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ополченцы обстреливали Гнутовое, Павлополь, Широкино, Водяное. В районе Красногоровки они применили системы залпового огня БМ-21 «Град». Кроме того, обстреливали украинские позиции из танков и минометов различных калибров.

По данным штаба, на донецком направлении из 120-мм минометов ополченцы обстреливали Авдеевку, Невельское, Опытное. Из гранатометов и стрелкового оружия били по Новгородскому, Невельскому, Луганскому и Зайцевому. По украинским позициям в районе Авдеевки, Луганского и Верхнеторецкого огонь вели снайперы.

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Также в штабе сообщили, что на луганском направлении из 120-мм минометов обстреливали Крымское, по Новозвановке били из гранатометов и стрелкового оружия.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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