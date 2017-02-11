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09:40 (мск), источник: РИА Новости

ВСУ обстреляли окраины Донецка и Ясиноватой из тяжелой артиллерии

ДОНЕЦК, 11 фев — РИА Новости. Украинские силовики минувшим вечером и ночью обстреляли из тяжелой артиллерии, танков и минометов западную окраину Донецка и окрестности Ясиноватой, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в силовых ведомствах самопровозглашенной ДНР.

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«С 18:00 до 01:00 украинская сторона обстреливала поселки Трудовские, Александровка и Старомихайловка на западе Донецка и территорию промзоны вблизи Ясиноватой из танковых орудий, артиллерийских калибрами 152 и 122 миллиметров, а также минометов калибрами 82 и 120 миллиметров», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ВСУ также использовали вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Всего за этот период силовики выпустили порядка 130 мин и снарядов, добавил он.

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Ситуация в Донбассе обострилась в конце января. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

Киевские власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, жители которой почти неделю оставались без света. Тяжелая ситуация сложилась и в подконтрольной ополченцам Ясиноватой. В самопровозглашенной ДНР сообщили, что Донецк подвергся массированному обстрелу из РСЗО «Град» и «Ураган» впервые за почти два года.

При этом в Минобороны Украины заявили, что «метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, подрывающие минские договоренности.

Комментарии
2
Yarik
Надеюсь,что этих м разей,когда-нибудь будут судить и когда будет суд,им будут показывать всё,что они делали с народом Донбасса и они будут понимать,что за такое спасение их душ им не видать.
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Владимир Пацак
Попрошайку выкрасть и в Донецк привезти...
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