ВСУ обстреляли окраины Донецка и Ясиноватой из тяжелой артиллерии

«С 18:00 до 01:00 украинская сторона обстреливала поселки Трудовские, Александровка и Старомихайловка на западе Донецка и территорию промзоны вблизи Ясиноватой из танковых орудий, артиллерийских калибрами 152 и 122 миллиметров, а также минометов калибрами 82 и 120 миллиметров», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, ВСУ также использовали вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Всего за этот период силовики выпустили порядка 130 мин и снарядов, добавил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в конце января. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.
Киевские власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, жители которой почти неделю оставались без света. Тяжелая ситуация сложилась и в подконтрольной ополченцам Ясиноватой. В самопровозглашенной ДНР сообщили, что Донецк подвергся массированному обстрелу из РСЗО «Град» и «Ураган» впервые за почти два года.
При этом в Минобороны Украины заявили, что «метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, подрывающие минские договоренности.