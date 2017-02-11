Сотрудникам ФСО запретят раскрывать в интернете информацию о своей службе

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) раскрывать информацию о своей службе в интернете и в СМИ. Документ размещен в думской электронной базе данных.

«Сотрудникам органов государственной охраны запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно- телекоммуникационной сети интернет информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов государственной охраны, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области госохраны», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом вводятся новые основания для отказа в приеме на военную службу, федеральную государственную гражданскую службу или на работу в органы государственной охраны, а также для увольнения из ФСО.

Это, в частности, освобождение от уголовного наказания, употребление наркотиков или спайсов без назначения врача, а также занятие предпринимательской деятельностью.