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10:53 (мск), источник: ТАСС

Сотрудникам ФСО запретят раскрывать в интернете информацию о своей службе

В перечень информации, подлежащей запрету на публикацию, входят также фото- и видеоматериалы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) раскрывать информацию о своей службе в интернете и в СМИ. Документ размещен в думской электронной базе данных.

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«Сотрудникам органов государственной охраны запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно- телекоммуникационной сети интернет информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов государственной охраны, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области госохраны», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом вводятся новые основания для отказа в приеме на военную службу, федеральную государственную гражданскую службу или на работу в органы государственной охраны, а также для увольнения из ФСО.

Это, в частности, освобождение от уголовного наказания, употребление наркотиков или спайсов без назначения врача, а также занятие предпринимательской деятельностью.

Комментарии
3
Олег Д
О! А я знаю уже одного ! :))) он никогда ни на какие вопросы тут не отвечает :)) теперь понятно почему
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Дмитрий Пугачёв
Стеклянные люди и так ведут себя очень странно, однажды попил чаЮ с тортиком с таким, так он потом ножик от отпечатков протёр, которым тортик резал...
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Наталья Елисеева
Кому надо, тот узнает и без нахождения информации в интернете, не опускаясь до этого уровня.
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