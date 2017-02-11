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10:44 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Аваков: Украина готова ввести систему идентификации из-за ожидаемого безвиза

С целью недопущения роста страхов у населения ЕС, связанных с увеличением количества терактов и нелегальной миграцией, МВД Украины готово поддержать в производстве европейскую электронную систему получения разрешения на въезд.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины намерено ввести дополнительную систему контроля и идентификации лиц через интеллектуальные камеры во время пересечения границы, сообщила пресс-служба МИД.

Об этом во время встречи с Федеральным министром внутренних дел ФРГ Томасом де Мезьером сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Стороны обсудили вопрос введения безвиза для Украины и насущные вопросы по поводу дальнейшего сотрудничества правоохранительных ведомств двух стран.

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Де Мезьер обратился к Авакову с просьбой принять все меры, чтобы со стороны граждан Украины не возникало злоупотреблений в связи с введением безвизового въезда в будущем.

«Мы понимаем, что вы приложили максимум усилий, чтобы выполнить все условия для получения безвизового режима, но ЕС имеет определенный опыт, связанный с миграцией граждан Балкан после предоставления им безвизового въезда. В первую очередь, мы должны согласовать все противоречия и создать четкий механизм временного приостановления безвизового режима для третьих стран в ЕС. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем завершить этот процесс и перейти к голосованию за предоставление безвизового режима для Украины», — сказал де Мезьер.

Аваков заверил, что ведомство держит этот вопрос под контролем. С целью недопущения роста страхов у населения Европы, связанных с увеличением количества терактов и нелегальной миграцией, МВД Украины также готово поддержать в производстве европейскую электронную систему получения разрешения на въезд (ESTA), которая существует в США, Канаде, Австралии.

Как сообщалось ранее, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.

Комментарии
1
конь педальный
Из-за мифического безвиза, преимущества которого весьма сомнительны и ничтожны, украинцы потеряли все - работу, достойные зарплаты и пенсии, Крым с Донбассом, а также 50000 убитых и еще больше раненных. А цена вопроса - несчастные 50$ и нужен этот туристический безвиз 10% населения...((
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