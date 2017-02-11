Якубович: вопросы по декрету о предупреждении социального иждивенчества нельзя политизировать

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы по действию декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» нельзя политизировать. Об этом заявил главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Павел Якубович во время телепрограммы «Клуб редакторов» в субботнем эфире канала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Неправильно это политизировать и некоторым политикам брать на свою совесть ответственность», — сказал Павел Якубович.

Те, кто выступают с такими призывами, действуют в собственных интересах, а не ради социальной справедливости. «Оснований для протестных чувств нет. Если у человека действительно сложная ситуация, нужно обратиться к местным органам власти и рассказать об этом: зайти в исполком, объяснить ситуацию и получить справедливые ответы на свои вопросы — это власть должна обеспечить», — отметил главный редактор «СБ. Беларусь сегодня».

При этом он добавил, что общественное мнение не должно быть в плену у крикунов и аферистов.