Якубович: вопросы по декрету о предупреждении социального иждивенчества нельзя политизировать
«Неправильно это политизировать и некоторым политикам брать на свою совесть ответственность», — сказал Павел Якубович.
«Неправильно это политизировать и некоторым политикам брать на свою совесть ответственность», — сказал Павел Якубович.
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы по действию декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» нельзя политизировать. Об этом заявил главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Павел Якубович во время телепрограммы «Клуб редакторов» в субботнем эфире канала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«Неправильно это политизировать и некоторым политикам брать на свою совесть ответственность», — сказал Павел Якубович.
Те, кто выступают с такими призывами, действуют в собственных интересах, а не ради социальной справедливости. «Оснований для протестных чувств нет. Если у человека действительно сложная ситуация, нужно обратиться к местным органам власти и рассказать об этом: зайти в исполком, объяснить ситуацию и получить справедливые ответы на свои вопросы — это власть должна обеспечить», — отметил главный редактор «СБ. Беларусь сегодня».
При этом он добавил, что общественное мнение не должно быть в плену у крикунов и аферистов.
«Кто призывает выйти на улицы? Некий господин из Гомеля, который сбежал в Германию и на
По его мнению, направленность декрета № 3 естественна: почему один человек должен платить налоги, а другой — работоспособный, занимающийся
Он напомнил, что после того, как в декрет были внесены поправки, люди, которые не могут платить налоги по объективным причинам, от этих налогов освобождаются. При этом в каждой конкретной тяжелой ситуации, в которой оказался человек, разбираются индивидуально.
«Тем, кто по объективным причинам платить налоги не могут, государство обязано помочь, что в декрете и заложено», — подытожил Павел Якубович.