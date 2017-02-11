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12:35 (мск), источник: БЕЛТА

Якубович: вопросы по декрету о предупреждении социального иждивенчества нельзя политизировать

«Неправильно это политизировать и некоторым политикам брать на свою совесть ответственность», — сказал Павел Якубович.

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы по действию декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» нельзя политизировать. Об этом заявил главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Павел Якубович во время телепрограммы «Клуб редакторов» в субботнем эфире канала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Неправильно это политизировать и некоторым политикам брать на свою совесть ответственность», — сказал Павел Якубович.

Те, кто выступают с такими призывами, действуют в собственных интересах, а не ради социальной справедливости. «Оснований для протестных чувств нет. Если у человека действительно сложная ситуация, нужно обратиться к местным органам власти и рассказать об этом: зайти в исполком, объяснить ситуацию и получить справедливые ответы на свои вопросы — это власть должна обеспечить», — отметил главный редактор «СБ. Беларусь сегодня».

При этом он добавил, что общественное мнение не должно быть в плену у крикунов и аферистов.

«Кто призывает выйти на улицы? Некий господин из Гомеля, который сбежал в Германию и на какие-то подачки там живет, пьет пиво, бездельничает и оттуда пишет — выходите на улицу. Неужели наши люди не понимают, что те, кто гонят на протест, не желают добра», — заявил Павел Якубович.

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По его мнению, направленность декрета № 3 естественна: почему один человек должен платить налоги, а другой — работоспособный, занимающийся какой-то деятельностью, — нет. «И эти люди, которые хорошо живут, но налоги не платят, идут в авангарде — “нас обидели” и рвут рубаху. Человек должен понимать, что с государством надо делиться, у нас есть очень много людей, которые не могут работать в силу физических возможностей», — сказал Павел Якубович.

Он напомнил, что после того, как в декрет были внесены поправки, люди, которые не могут платить налоги по объективным причинам, от этих налогов освобождаются. При этом в каждой конкретной тяжелой ситуации, в которой оказался человек, разбираются индивидуально.

«Тем, кто по объективным причинам платить налоги не могут, государство обязано помочь, что в декрете и заложено», — подытожил Павел Якубович.

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