Сноуден прокомментировал информацию о возможной выдаче США

«Ни одна страна не станет продавать своего шпиона, поскольку остальные будут бояться того, что придет и их черед», — написал он в своем микроблоге.

NBC узнал о данных американской разведки по возможной передаче Сноудена США

Ранее телеканал NBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что Россия рассматривает возможность выдачи США бывшего сотрудника американских спецслужб.

По выражению канала, это должно стать «подарком» новому президенту США Дональду Трампу.

Источник канала в администрации президента США высказал мнение, что передача Сноудена рассматривается как один из способов «заслужить расположение» Трампа.

Информацию о планах Москвы каналу подтвердил источник в разведке.