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10:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Сноуден прокомментировал информацию о возможной выдаче США

Эдвард Сноуден назвал сообщения СМИ о его возможной выдаче США «неоспоримым свидетельством» того, что он не работал на российскую разведку. Об этом бывший агент американских спецслужб сообщил в Twitter.

Источник: Reuters

«Ни одна страна не станет продавать своего шпиона, поскольку остальные будут бояться того, что придет и их черед», — написал он в своем микроблоге.

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NBC узнал о данных американской разведки по возможной передаче Сноудена США

Ранее телеканал NBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что Россия рассматривает возможность выдачи США бывшего сотрудника американских спецслужб.

По выражению канала, это должно стать «подарком» новому президенту США Дональду Трампу.

Источник канала в администрации президента США высказал мнение, что передача Сноудена рассматривается как один из способов «заслужить расположение» Трампа.

Информацию о планах Москвы каналу подтвердил источник в разведке.

Комментарии
2
Народный Автомобиль
Сноуден,не удивляйся.Нас ( Россиян)уже давно предали,теперь пришла и твоя очередь.Ну что,учись эротично выпрыгивать из подарочного торта.
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Солоха Олег
Мавр свое дело сделал....Мавр ФСБ больше не нужен...
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