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13:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов об Уруссу: «Все работы мы должны закончить к сентябрю»

Из 3441 квартиры 1041 уже подала заявки на подключение к индивидуальным системам отопления.

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Вопросы строительства, капитального ремонта и жилищно-коммунального хозяйства обсудили в Доме Правительства РТ. Совещание в режиме видеоконференции состоялось под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова.

В совещании также приняли участие первый заместитель Премьер-министра РТ Алексей Песошин, руководители министерств и ведомств республики, главы районов и крупных предприятий Татарстана.

Особое внимание на совещании было уделено вопросу разрешения ситуации с Уруссинской ГРЭС. Напомним, долги станции и сильная изношенность оборудования не позволяют ее дальнейшее использование, населению было предложено перейти на индивидуальные системы отопления. Процесс должен быть полностью завершен до начала отопительного сезона 2017 — 18 годов. «У нас сегодня из 3441 квартиры заявки на заключение договоров поступили от 1041 квартиры. Необходимо продолжить эту работу, так как сроки на весь комплекс работ у нас небольшие», — отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

«Ситуация за неделю продолжила меняться. Больше 100 заявлений мы получили. Ведем работу по уведомлению граждан для ввода газа — на этой неделе направлено почти 300 уведомлений. На сегодняшний день 51 фасадный газопровод выполнен, определены места для установки блочных котельных для социальной сферы. С 15 мая по 6 июня начнется их монтаж», — доложил глава Ютазинского муниципального района Рустем Нуриев.

Рустам Минниханов особо подчеркнул, что работать нужно с каждым человеком персонально: спокойно, терпеливо разъяснять, что предложенный республикой вариант — единственно возможный обеспечить население Уруссу теплом будущей зимой. «И самое главное: чтобы люди имели гарантию, что у них платеж не увеличится. Алексей Валерьевич (Песошин — прим. Т-и), я прошу провести проверки и держать под контролем этот вопрос», — обратился Президент Татарстана к первому заместителю Премьер-министра республики.

«По уже подключенным домам цифры за отопление в платежках в среднем ниже в 2,2 раза. Возможны ошибки. По каждому случаю с необоснованно завышенными расценками за отопление будем работать отдельно», — сообщил А. Песошин.

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