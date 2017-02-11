Глава Башкирии: «Демографические показатели мы с вами провалили»

«Демографические показатели являются ключевыми для оценки работы власти любого уровня. Я лично отвечаю за положение дел в республике перед гражданами Башкортостана, перед Президентом страны. Вы, уважаемые главы муниципалитетов, отвечаете передо мной как руководителем региона, перед своими жителями за развитие муниципалитетов, в том числе и в части демографических вопросов», — настроил глава республики подчиненных на серьезный разговор.

По данным статистики, в 2016 году в Башкирии появились на свет 55 708 детей в то время, как в 2015 году их было 59 028. Снижение составило 5,5 процента, по этому показателю Башкирия попала в число худших регионов страны. В целом по России рождаемость уменьшилась на 2,6 процента.

«Демографические показатели — одни из самых важных в оценке работы власти — мы с вами в прошлом году, если говорить честно, провалили», — сделал грустный вывод Рустэм Хамитов.

Он уточнил, что здесь не обошлось без влияния объективных причин — например, снижения общей численности населения, уменьшения числа женщин детородного возраста, а также западной «моды» на позднее рождение детей. И все равно это не оправдание для провальных результатов для большого региона.

«Такие темпы, которые мы видели в 2016 году, с точки зрения снижения рождаемости, являются для нашей республики недопустимыми», — подчеркнул Рустэм Хамитов.

По его мнению, на территориях, в которых вопросы демографии фактически пущены на самотёк, молодежь уезжает, население стареет, численность населения в муниципалитетах сокращается. В числе худших по этому показателю в Башкирии оказались город Агидель, Федоровский, Благоварский, Краснокамский, Ермекеевский. Бураевский и Балтачевский районы.

Негативно влияет на положение дел и непродуманная оптимизация медицинских учреждений. Жалобы на эту тему поступают и лично Рустэму Хамитову, сообщают на качество оказания медицинской помощи, сокращение бригад скорой помощи, закрытие отделений родовспоможения, участковых больниц в отдаленных районах.

«Мы помним, какое возмущение вызвало сокращение родильных коек в Калтасинском, Хайбуллинском, Гафурийском, Аургазинском, Кушнаренковском, Чишминском и других районах. Сколько было обращений в органы государственной власти — эти письма собирали сотни подписей. В одном из районов протест вылился в пикетирование», — припомнил глава Башкирии и посоветовал в подобных случаях проводить разъяснительную работу, чтобы избегать осложнений.

Глава региона напомнил, что он принял решение о выплате 300 тысяч за первого ребенка и призвал глав муниципалитетов продумать свои меры поддержки деторождения.

Для решения проблемы в целом на республиканском и муниципальном уровнях будут созданы рабочие группы, которые до 1 марта должны представить план мероприятий по исправлению демографической ситуации.