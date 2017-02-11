Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты
КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном испытании новой ракеты украинского производства, предназначенной для поражения наземных целей.
КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном испытании новой ракеты украинского производства, предназначенной для поражения наземных целей.
«Укроборонпром» разработал новое ракетное вооружение для
Он отметил, что ракета прошла успешные испытания. Во время их прохождения экипаж вертолета, оснащенный новыми двигателями и станцией
«Только полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет», — добавил президент.