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11:44 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном испытании новой ракеты украинского производства, предназначенной для поражения наземных целей.

Источник: AP 2016

«Укроборонпром» разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибром 57 миллиметров предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов, — написал Порошенко на своей странице в Facebook и опубликовал видео с испытаниями нового вооружения.

Он отметил, что ракета прошла успешные испытания. Во время их прохождения экипаж вертолета, оснащенный новыми двигателями и станцией оптико-электронного подавления «Адрос», попал в заданные цели.

«Только полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет», — добавил президент.

Комментарии
4
александр зыков
Ему не о ракетах надо думать , а как незаметно убраться и спрятаться . Скоро терпение у всех лопнет и начнут искать свинью отпущения ...
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Евгений Краснов
Видео наверное с3,14л параша!
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Евгений Краснов
наверное два сильных взрыва и в Донецке были слышны по всей округе в связи с испытанием ракеты по мирному населению?
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