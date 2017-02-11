КНБ провел серию спецопераций в Алматы и пригороде

Об этом сообщает пресс-служба КНБ.

Уточняется, что нейтрализована деятельность двух радикальных групп, а также шести отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии.

Уточняется, что нейтрализована деятельность двух радикальных групп, а также шести отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии.

Всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконному хранению оружия арестовано 15 человек.

При обысках по местам жительства задержанных изъяты пять гранат, атрибутика международных террористических организаций, литература и электронные носители информации с религиозным содержанием.

Следственные действия продолжаются.

Реализация указанных мероприятий способствовала в том числе обеспечению должного уровня безопасности во время проведения «Универсиады-2017».