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14:36 (мск), источник: Kapital.kz

КНБ провел серию спецопераций в Алматы и пригороде

Комитетом национальной безопасности (КНБ) совместно с органами внутренних дел в период с 13 по 24 января в городе Алматы и близлежащих районах Алматинской области проведена серия специальных операций.

Источник: Kapital.kz

Об этом сообщает пресс-служба КНБ.

Уточняется, что нейтрализована деятельность двух радикальных групп, а также шести отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии.

Всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконному хранению оружия арестовано 15 человек.

При обысках по местам жительства задержанных изъяты пять гранат, атрибутика международных террористических организаций, литература и электронные носители информации с религиозным содержанием.

Следственные действия продолжаются.

Реализация указанных мероприятий способствовала в том числе обеспечению должного уровня безопасности во время проведения «Универсиады-2017».

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