Крым просит Москву продлить сроки лицензирования медучреждений

Напомним, лицензирование больниц — в России обязательно. По закону, все медорганизации полуострова должны получить лицензии до 1 октября 2017 года.

Сделать это в срок не представляется возможным, — говорится в заявлении крымского правительства. — Мы не просим разрешить работать без лицензии вновь открывающимся (медицинским) организациям. Мы просим разрешить работу тех медицинских организаций, которые действуют в Крыму под контролем Росздравнадзора, а мы в это время будем приводить материально-техническую базу в соответствие с лицензионными условиями, — цитирует пресс-служба совмина главу крымского Минздрава Александра Голенко.