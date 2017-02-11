Крым просит Москву продлить сроки лицензирования медучреждений
Власти Республики Крым обратились в правительство России с просьбой продлить сроки лицензирования медучреждений региона. Об этом сообщил в
Власти Республики Крым обратились в правительство России с просьбой продлить сроки лицензирования медучреждений региона. Об этом сообщил в
Напомним, лицензирование больниц — в России обязательно. По закону, все медорганизации полуострова должны получить лицензии до 1 октября 2017 года.
Сделать это в срок не представляется возможным, — говорится в заявлении крымского правительства. — Мы не просим разрешить работать без лицензии вновь открывающимся (медицинским) организациям. Мы просим разрешить работу тех медицинских организаций, которые действуют в Крыму под контролем Росздравнадзора, а мы в это время будем приводить
По его словам, крымские медицинские организации «не были готовы» к строгости лицензионных требований России. Прежде всего, должны быть соблюдены квалификационные требования, должно быть соответствующее оборудование и