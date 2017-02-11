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12:26 (мск), источник: Крым Press

Крым просит Москву продлить сроки лицензирования медучреждений

Власти Республики Крым обратились в правительство России с просьбой продлить сроки лицензирования медучреждений региона. Об этом сообщил в пресс-службе правительства РК.

Напомним, лицензирование больниц — в России обязательно. По закону, все медорганизации полуострова должны получить лицензии до 1 октября 2017 года.

Сделать это в срок не представляется возможным, — говорится в заявлении крымского правительства. — Мы не просим разрешить работать без лицензии вновь открывающимся (медицинским) организациям. Мы просим разрешить работу тех медицинских организаций, которые действуют в Крыму под контролем Росздравнадзора, а мы в это время будем приводить материально-техническую базу в соответствие с лицензионными условиями, — цитирует пресс-служба совмина главу крымского Минздрава Александра Голенко.

По его словам, крымские медицинские организации «не были готовы» к строгости лицензионных требований России. Прежде всего, должны быть соблюдены квалификационные требования, должно быть соответствующее оборудование и материально-техническое содержание. Если по квалификационным требованиям мы решили вопрос, обучив врачей и медперсонал, то с требованиями Роспотребнадзора у нас сложности, — считает А. Голенко.

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