Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты
По словам Порошенко, ракеты калибром 57 миллиметров предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов.
По словам Порошенко, ракеты калибром 57 миллиметров предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов.
КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешном испытании новой украинской ракеты, предназначенной для поражения наземных целей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Он отметил, что ракета прошла успешные испытания. Во время их прохождения экипаж вертолета, оснащенный новыми двигателями и станцией
«Только полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет», — добавил президент.
Ранее первый заместитель главы сенатского комитета по безопасности Франц Клинцевич не исключил «эксцессов исполнителей» и других случайностей в ходе украинских ракетных учений в Херсонской области, в ходе которых ракеты вдруг могли бы залететь на территорию Крыма.