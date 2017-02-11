Конституционный суд провел день открытых дверей для послов и консулов
Конституционный суд провёл день открытых дверей для аккредитованных в Молдове послов.
Конституционный суд провёл день открытых дверей для аккредитованных в Молдове послов.
«Мы обменялись мнениями, как должен функционировать орган конституционной юрисдикции и каково состояние демократии в нашей стране. Поговорили о реформах и трудностях, которые предстоит преодолеть», — сказал председатель Конституционного суда Александру Тэнасе.
«Европейский союз поддерживает Конституционный суд. Ведь общество нуждается не только в правилах игры, но и в рефери, который будет гарантом уважения этих правил», — отметил глава Делегации ЕС в Молдове Пиркка Тапиола.
Инициативу конституционных судей многие дипломаты назвали полезной, а посол Евросоюза предложил и другим госучреждениям проводить дни открытых дверей.