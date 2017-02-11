Блокада Донбасса: активисты перекрыли дорогу Ясиноватая-Константиновка
Организаторы блокады на Донбассе вечером в пятницу, 10 февраля, перекрыли железную дорогу «Ясиноватая-Константиновка».
Организаторы блокады на Донбассе вечером в пятницу, 10 февраля, перекрыли железную дорогу «Ясиноватая-Константиновка».
Блокада осуществляется на участке возле станции Фенольная.
«Штаб блокады при поддержке Добровольческого движения ОУН только что заблокировал основную магистраль торговли на крови и финансирования терроризма
Позже в штабе добавили, что не будут блокировать поезда, идущие через станцию Фенольная, с заводов и предприятий, которые находятся на подконтрольной Украине территории.
«Для предотвращения возможных манипуляций, Штаб официально заявляет, что не планирует блокировать железнодорожные составы, которые идут через станцию Фенольная, заводов государственных шахт и других предприятий, находящихся на подконтрольной Украине территории. А также электропоезд от станции Фенольная до Константиновки будет иметь свободный путь к месту своего назначения», — говорится в сообщении.
Напомним, что организаторы торговой блокады с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» планируют полностью перекрыть нелегальные связи с подконтрольными сепаратистам районами в середине февраля.
27 января ветераны АТО заявили, что готовы пропускать уголь, если будет усилен контроль за тем, что находится в вагонах.
26 января заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выступил против блокады оккупированных территорий Донбасса. 25 января несколько народных депутатов, среди которых Семен Семенченко, Павел Костенко, на перегоне станций
Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги в Луганской области, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия.
По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство.
Руководитель Луганской