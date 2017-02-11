Блокада Донбасса: активисты перекрыли дорогу Ясиноватая-Константиновка

«Штаб блокады при поддержке Добровольческого движения ОУН только что заблокировал основную магистраль торговли на крови и финансирования терроризма Ясиноватая-Константиновка. Блокада осуществляется на участке вблизи станции Фенольная. В настоящее время ведутся инженерные работы и обустройство местности», — отмечается в заявлении «Штаба блокады» в Facebook.

Позже в штабе добавили, что не будут блокировать поезда, идущие через станцию Фенольная, с заводов и предприятий, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

«Для предотвращения возможных манипуляций, Штаб официально заявляет, что не планирует блокировать железнодорожные составы, которые идут через станцию Фенольная, заводов государственных шахт и других предприятий, находящихся на подконтрольной Украине территории. А также электропоезд от станции Фенольная до Константиновки будет иметь свободный путь к месту своего назначения», — говорится в сообщении.

Напомним, что организаторы торговой блокады с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» планируют полностью перекрыть нелегальные связи с подконтрольными сепаратистам районами в середине февраля.

27 января ветераны АТО заявили, что готовы пропускать уголь, если будет усилен контроль за тем, что находится в вагонах.

26 января заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выступил против блокады оккупированных территорий Донбасса. 25 января несколько народных депутатов, среди которых Семен Семенченко, Павел Костенко, на перегоне станций Светланово-Шипилова Луганской области разместили три «деревянных ежа» и объявили о начале бессрочной акции протеста — блокады ОРДЛО. Позже, они взяли под контроль еще одну узловую станцию — Светланово.

Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги в Луганской области, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия.

По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство.